Dos meses desde el fin del estado de alarma: cómo estábamos y cómo estamos

El final del estado de alarma suponía que ninguna comunidad permanecía ligada a las famosas fase y en palabras del gobierno se iniciaba la 'nueva normalidad' en todo el territorio. Por aquel entonces todavía no habíamos escuchado, prácticamente, la palabra brotes. Dos días después se detectaba uno en A Mariña Lugo, y más tarde en Málaga, en un centro de acogida de la Cruz Roja. Eran de los primeros para un total de 1.777 brotes de los cuales 1.126 siguen activos según la última actualización del ministerio y se asocian a ellos más de 12.000 casos.

Lo que más llama la atención es, sin duda, el incremento de contagios. Desde el Gobierno llegaban a reconocer que la capacidad diagnostica, se hacen más de 60.000 pruebas PCR a diario según el doctor Fernando Simón, podría generar un “problema de comunicación”. Se detecta más y por eso aumentan los positivos. Ese era el gran argumento, pero en la jornada de ayer, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias elevaba el tono y cambiaba su discurso: “Que nadie se confunda, las cosas no van bien. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Sigue habiendo y cada día tenemos más”, comentaba en comparecencia de prensa.

Si retrocedemos en el tiempo, cifras en mano, el escenario no es el mismo y se constatar lo que comentaba Simón. Hace dos meses se registraban 141 positivos diario y ahora 3.349. Pero eso no es lo único que ha cambiado. El perfil de los contagiados es distinto. La media de edad, 39 en mujeres y 37 en hombres, es muy inferior comparada con la que teníamos en el inicio de la pandemia, que era de 62. Por eso el mensaje de Simón va especialmente dirigido a los jóvenes: “No nos vale con decir “como soy joven y me voy a quedar, y no voy a sufrir... No pasa nada”. Porque sabemos que después cada joven produce luego casos en su familia y acaba generando casos en personas mayores, o en personas vulnerables, que no tienen por qué ser todos mayores. Permitidme que no dé tantos datos y nos centremos un poquito más en qué hay que hacer”, decía el que ha convertido en el principal portavoz del gobierno durante la pandemia. Menos cifras y más concienciación. Esa parece ser la estrategia ahora e incluso se pide ayuda a los 'influencers'.

Los ingresos en los hospitales, por semana, se han multiplicado por 14 hasta situar ese indicador en los últimos siete días en 1.404. En cuanto a fallecidos, la tendencia también es el alza, aunque la letalidad evidentemente es más baja.

El 21 de junio las defunciones se producían a un ritmo mucho más bajo. 25 en la última semana por aquel entonces y ahora esa misma cifra se ha elevado hasta los 122.