¿Dónde está Carmen Calvo? La vicepresidenta se convierte en la gran ausencia de la crisis

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha estado desaparecida durante un tiempo desde que se decretó el estado de alarma. La ministra dio positivo en la prueba el coronavirus a finales de marzo y hasta mediados de abril su prueba no fue negativa, aunque durante este periodo ha estado trabajando. Una de los últimas actividades públicas donde estuvo la vicepresidenta fue en la manifestación del 8 de Marzo junto a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y ambas dieron positivo por coronavirus.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dio positivo en coronavirus el 25 de marzo. Días antes, tuvieron lugar las últimas reuniones de la ministra de forma presencial. Su última asistencia al Congreso de los Diputados fue al pleno del 10 de marzo y la última entrevista que concedió fue un día antes a ‘Las Mañanas’ de RNE.

Desde entonces y hasta el pasado 1 de mayo, Carmen Calvo no ha aparecido de forma presencial y ya hay fecha para cuándo volverá a compareceré, será el 13 de mayo en el Senado.

La vicepresidenta primera del Gobierno estuvo ingresa durante varios días, del 23 al 26 de marzo, por una “infección respiratoria” producida por el coronavirus en la clínica privada Ruber. Después de recibir el alta continuó su recuperación en casa hasta que la prueba fuera negativa.

Cuatro días después de abandonar el hospital, la ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática retomó su actividad. Durante este tiempo ha presidido varias reuniones de forma telemática con la Comisión de General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

Veinte días después, el 14 de abril, la vicepresidenta publica en su perfil de Twitter que había superado el coronavirus yse incorpora a su trabajo “de manera presencial”. Además, agradece a quienes le han acompañado durante el tiempo de la enfermedad y envía “apoyo y solidaridad a todos los que están pasando momentos difíciles”, explicaba la ministra en la red social.

He superado al #COVID19 y tras la convalecencia me incorporaré a mi trabajo de manera presencial. Gracias a los que me habéis acompañado de una u otra manera. Mi apoyo y solidaridad a todos los que están pasando por estos difíciles momentos porque #EsteVirusLoParamosUnidos