Dolores Delgado dice a los fiscales que los sanitarios necesitan más protección

En primer lugar, está el personal sanitario, que es quien más lucha, y directamente, contra esta plaga. Y el personal sanitario es quien necesita con urgencia las medidas de protección. Lo dice la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en una carta enviada a todos los fiscales de España ante las continuas reclamaciones de medios de protección contra el coronavirus. Destaca que los fiscales tienen que tener en cuenta que la emergencia nacional y la situación sanitaria que vivimos conllevan a la escasez de equipos de seguridad, incluso para el personal sanitario. Y esa escasez necesita una gestión de acuerdo a un orden racional, y es el Ministerio de Sanidad quien establece las pautas y prioridades.

Recuerda que la Fiscalía ha restringido al máximo su actividad, con servicios mínimos esenciales, con menos presencia de fiscales y funcionarios en sus sedes. Y está en permanente contacto y coordinación con el Ministerio de Justicia y con las Comunidades Autónomas. Añade Dolores Delgado que buscarán todos los recursos existentes, pero mientras tanto, no dejarán de auxiliar a los ciudadanos, que sólo esperan del Ministerio Público responsabilidad y solidaridad para hacer frente a esta situación insólita, al igual que del resto de profesionales.

La Fiscal General manifiesta que ante la falta de medios “sólo nos caben dos opciones: dejar de prestar el servicio público y dejar desprotegidos a los ciudadanos, víctimas, menores, detenidos y colectivos vulnerables que no tienen más remedio que acudir a la Justicia, o compatibilizar esta emergencia con los servicios esenciales decretados”. Y asegura que su decisión es clara y no cabe ninguna elección. “La declaración del estado de alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado”. Delgado pide a los fiscales que continúen prestando los servicios mínimos.