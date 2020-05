Se dispara la venta de flores por el Día de la Madre

Mes y medio sin ver a las madres, confinadas en sus casas, muchas de ellas mayores, sin poder reunirse las familias, este dia toma un nuevo cariz, más humano, y muchos han decidido enviar flores para expresar su cariño y enviar algo de optimismo. Las flores se han convertido en el regalo más buscado, las floristerías no han parado de recibir encargos desde hace una semana. Y son muchas las que no llegan a más y han colgado el cartel de no aceptamos más pedidos. Sólo se puede vender online o por teléfono y en reparto, y las ventas son similares o superiores al año pasado.

Un vertedero para las flores

Con el sector de la flor cortada próximo a la ruina es un pequeño respiro en medio del ahogo, pero no suficiente. Se han tirado toneladas de flores, se han dejado marchitar plantaciones enteras. En Chipiona, todo un referente de este sector en Andalucía y en España, se llegó a habilitar un vertedero especial. Esta época supone el 75% del negocio de todo el año pero la pandemia solo ha dejado despidos y pérdidas millonarias, no hay eventos, no hay fiestas. Por ello pidieron que se compraran flores como regalo y por lo menos el tirón del dia de la madre ha sido enorme.

Francisco Hernández con una floristería en Madrid cuenta a COPE que tiene desde hace días los mismos pedidos que el año pasado “me pedían todos que los llevara el domingo por la mañana antes de las 10 pero es imposible, repartiré entre el sábado y el domingo para que en el Dia de la Madre tengan su ramo”. No ha contratado al repartidor ni cuenta con la persona que le ayudaba otros años por estas fechas por las dificultades económicas de este mes y medio de cierre, en plena temporada, así que trabaja muchas horas y él mismo está repartiendo.

"Se las llevaban por carros"

La demanda ha sido generalizada “los viveros han estado cerrados o si había alguno abierto apenas tenian flores y había que encargar con antelación” pero el fin de semana pasado ante los encargos de las floristerías por los pedidos que ya se estaban recibiendo para el Día de la madre “abrieron todos y con bastante género, los floristas nos lo llevábamos por carros, yo el primero”. Ahora los productores de flor cortada, miran con esperanza la reapertura de las floristerías, el inicio del desconfinamiento, a partir del dia 11 se podrán hacer reuniones familiares aunque con limitaciones, y sobre todo la 2 fase, a partir del dia 25 de Mayo cuando a las bodas volverán a ser una celebración con asistentes, si bien con un número determinado.