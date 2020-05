Las cinco preguntas más frecuentes sobre el deporte y los paseos en la desescalada

Este sábado 2 de mayo llega una de las medidas estrella anunciadas por el Gobierno para el inicio de la desescalada en España. Casi cincuenta días después de la declaración del estado de alarma, los ciudadanos podrán salir a la calle para pasear o practicar deporte. Eso sí, siempre dentro de las indicaciones señaladas por el Ministerio de Sanidad.

A partir del próximo sábado, 2 de mayo, se podrá salir a hacer deporte o pasear.



Estas son las franjas para municipios de +5000 habitantes:



��De 6 a 10 h y de 20 a 23 h mayores de 14 años

��De 10 a 12 h y de 19 a 20 h dependientes y mayores de 70 años

��De 12 a 19 h niños/as

�� pic.twitter.com/RaYEA3VMN6 — Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 30, 2020

En concreto, los paseos deberán limitarse a un kilómetro a la redonda con respecto al domicilio. Además, los horarios establecidos para estas actividades (paseos y deporte) son de seis a diez de la mañana y de ocho a once de la noche. Por otra parte, la franja horaria destinada a los niños (siempre acompañados) será de doce de la mañana a siete de la tarde, mientras que los mayores de 70 años podrán salir de diez a doce de la mañana y de siete a ocho de la tarde de 19 a 20.

Con todo, el Gobierno no ha dado aún todos los detalles sobre las condiciones para salir de casa y de ese vacío legal surgen varias preguntas. Estas son las cinco más comunes.

1. ¿Puedo salir acompañado?

En un principio, el Gobierno había anunciado que se podría salir a pasear o a hacer deporte acompañado de cualquier persona con la que se comparta vivienda. No obstante, el ministro Illa restringió este jueves ese principio y señaló que sólo se podrá ir acompañado de una persona con la que se conviva.

2. ¿Qué deportes puedo practicar?

El permiso abarca cualquier actividad deportiva individual en el que no se produzca contacto con otras personas. Esto incluye el salir a andar o a correr, el ciclismo o el surf. Este último, no obstante, no podrá practicarse porque las playas estarán cerradas. El tenis no es uno de los deportes incluidos, ya que exige al menos dos personas aunque estas no tengan un contacto cercano. En el caso del jogging y de la bici (no así de los paseos), el radio límite no es de un kilómetro, sino el área que abarque el municipio donde se resida.

3. ¿Existe un límite de tiempo?

Hasta ahora el único límite que se ha impuesto es el de las distintas franjas horarias, por lo que, en principio, nada impide hacer deporte durante más de una hora siempre que se respeten los horarios indicados por Sanidad. No obstante, esta norma está pendiente de concretarse en una guía informativa que difundirá próximamente la Secretaría de Estado de Comunicación.

4. ¿Qué ocurre si vivo en un municipio pequeño?

En las poblaciones de menos de cinco mil habitantes, niños, adultos y mayores podrán salir en cualquier momento entre las seis de la mañana y las once de la noche. Lógicamente, esto no exonera de seguir cumpliendo las normas de distancia social, especialmente hacia la población de riesgo.

5. ¿Debo llevar mascarilla?

No es obligatorio, aunque sí recomendable.