DIRECTO | Sigue el minuto a minuto de la gala de premios Princesa de Asturias

19.25 Discurso de Salman Khan. Su Academia es la consolidación de un formato innovador y transformador que ofrece material educativo gratuito en Internet para todas las edades, desde Primaria hasta Bachillerato, según valora la Fundación Princesa de Asturias. En su discurso, Khan personaliza: habla de Sultana, que superó una infancia complicada, con violencia física incluida, gracias al aprendizaje adquirido en la Khan Academy. Le fue muy bien y ha peleado a viento y marea por cumplir su sueño: realizar estudios superiores en Física. Todo esto viniendo de territorio amenazado por los talibanes.

19.19 Especial premio el que se entrega ahora: el Museo de El Prado, con más de 3 millones de visitantes al año, ha sido merecedor del Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. La ovación más calurosa y una de las más prolongadas de la tarde.

19.18 Siri Hustvedt ya tiene en su poder el Princesa de Asturias de las Letras, al igual que la ciudad polaca de Gdansk, cuya alcaldesa recoge muy emocionada el Princesa de Asturias de la Concordia.

19.16 Alejandro Portes (Ciencias Sociales) también ha recogido su Princesa de Asturias, al igual que Sandra Myrna Díaz y Joanne Chory (Investigación Científica y Técnica). Especialmente emotiva la reacción victoriosa de Chory, aquejada de Parkinson.

19.13 También han recogido su galardón Salman Khan y la Khan Academy (Cooperación Internacional) y la esquiadora Lindsey Vonn (Deportes), que precisamente hoy cumple años.

19.09 Myrna Díaz ha dedicado su premio a "los frágiles" tras un discurso de enfervorizada defensa de la lucha contra el cambio climático. Ahora es momento para que Peter Brook, uno de los grandes directores teatrales del mundo, reciba su Princesa de Asturias de las Artes.

19.05 El trabajo que ha desarrollado esta bióloga argentina ha sido fundamental en la lucha contra el cambio climático y sus efectos y en la defensa de la biodiversidad, según apunta la Fundación Princesa de Asturias. Han sido premiados tanto su trabajo como el de la también bióloga Joanne Chory, estadounidense.

19.02 Tiene la palabra Sandra Myrna Díaz, Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica: "El tapiz de la vida nos entreteje y atraviesa, porque eso es lo que indica la más completa y actualizada evidencia científica".

19.00 "¿Es la misma persona la niña que se quedaba mirando un tenedor y la mujer que daba la charla? El tiempo es irrecuperable, pero las ideas y reglas que las acompañan pueden perdurar cientos de años. No me cuesta imaginar un mundo en el que las ideas circulan libremente. Un mundo donde las niñas pueden alardear tanto como los niños, y estos no les tienen miedo. Un mundo en el que se han disuelto las viejas fronteras. Me gustaría que este premio fuera para esas niñas que leen muchos libros, preguntan, dudan, imaginan...". Gran ovación para Hustvedt, una gran defensora del feminismo a través de sus obras literarias.

18.55 "Cuanto más sé, más me pregunto por qué. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Y si fuera diferente? Vivimos en un mundo en el que cada vez la gente sabe más sobre menos cosas". Siri Hustvedt.

18.54 "La niña no es una criatura aislada: vive en una interacción continua con los demás". Curiosidad, cambio, el paso a la edad adulta... Hustvedt, novelista, ensayista y poeta, reflexiona sobre todo esto en su discurso. "Los libros entretejen las palabras con nuestras vínceras, sentimientos... Nos cambian. Pueden enfermarnos o enloquecernos y pueden proporcionar formas de salvación. Una vía de rescate al dolor. Debemos recelar de las emociones ramplonas, fórmulas hechas...".

18.51 Siri Hustvedt, Princesa de Asturias de las Letras, es la primera premiada en pronunciar su discurso. Habla de los pequeños detalles cotidianos que siempre le llamaron la atención. Y de las reglas de la vida, en concreto de las diferencias entre hombres y mujeres. También de las continuas preguntas que se hace el ser humano.

18.48 "Juntos somos más fuertes, uniéndonos somos mejores. Debemos esforzarnos para conseguir una sociedad más justa y abierta", lanza el presidente de la Fundación en su discurso.

18.44 "Nuestros galardonados tienen trayectorias profesionales absolutamente ejemplares y simbolizan todo lo que la Fundación quiere manifestar. Su talento nos acompañará siempre". Tiene la palabra el presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Luis Fernández-Vega Sanz. Palabras para la Infanta Leonor: "Vuestra presencia transforma este día en un acontecimiento muy especial, por el hecho de que asistáis a él por vez primera. Es usted consciente del significado de esta ceremonia".

18.40 Lindsey Vonn, Siri Hustvedt, la alcaldesa de Gdansk... Ovaciones continuas para todos ellos. Una de las más especiales la han recibido los responsables del Museo del Prado.

18.37 Los premiados ya hacen acto de presencia en el escenario. Peter Brook, Princesa de Asturias de las Artes, es el primero en hacerlo.

18.35 Suena el himno de España interpretado por las gaitas asturianas.

18.34 Ovación unánime para la Familia Real, que se dirige al escenario. También lo hubo antes para la Reina Sofía cuando tomó asiento en el palco.

18.32 Los Reyes e Infantas y la Reina emérita hacen entrada en el Teatro Campoamor. No sorprende que la Reina Sofía haya decidido acompañar al núcleo duro de la Familia Real este viernes: no se ha perdido ni una sola edición de los Princesa de Asturias hasta la fecha.

18.30 ¿Y quiénes son los Princesa de Asturias 2019? Peter Brook, el Museo del Prado, Salman Khan y la Khan Academy, Lindsey Vonn, Siri Hustvedt, Alejandro Portes, Joanne Chory y Sandra Myrna Díaz y la ciudad de Gdansk.

18.27 Aprovechamos estos momentos en los que autoridades y premiados se dirigen al escenario de la ceremonia para recordar las categorías de los premios: Artes, Comunicación y Humanidades, Cooperación Internacional, Deportes, Letras, Ciencias Sociales, Investigación Científica y Técnica y Concordia.

18.21 Los Reyes Felipe y Letizia y las Infantas Leonor y Sofía acaban de dejar el hotel Reconquista, acompañados de la Reina Sofía.

18.20 Todo preparado para que arranque la gala. 38 años después del primer discurso del Rey Felipe VI en este acto, su hija, la Infanta Leonor, vivirá su primera gran intervención pública en idéntico marco: el Teatro Campoamor de Oviedo.

18.05 ¡Muy buenas tardes! En COPE ya estamos preparados para contarte minuto a minuto todo lo que suceda en la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2019.