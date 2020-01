DIRECTO | Pedro Sánchez: "Tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que vive España"

22.01 "Una parte de los españoles nos sentimos agredidos cuando el independentismo niega que seamos una democracia", afirma el presidente del Gobierno.

21.59 "Tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que vive España", asevera Sánchez.

21.58 "No podemos situar una presión enorme sobre el Tribunal Supremo para dar una respuesta política que tenemos que dar nosotros, y no el TS. Ha habido un fracaso de la política, reconozcámoslo. Que no encontremos solidaridad por parte del principal partido de la oposición (PP)...".

21.56 "Yo me voy a reunir de nuevo con todos los presidentes autonómicos. Mi compromiso con todos es celebrar anualmente una conferencia de presidentes para mejorar el Estado de las autonomías".

21.55 "Si proponemos la votación de un acuerdo, es para unir a los catalanes. No para dividirlos, separarlos o fracturarlos. En esa labor de la política deberían estar todos". Sánchez reprocha la actitud de PP, Ciudadanos y algunos ciudadanos catalanes.

21.54 "Queremos que haya una votación por parte de la sociedad catalana sobre un acuerdo. Sería una muy buena noticia que llegáramos a un acuerdo".

21.52 "La situación en Cataluña está más calmada. Hemos acordado la necesidad de activar una comisión bilateral que es perfectamente constitucional (sobre la negociación con ERC). Tiene que trabajar complementariamente a la mesa del Parlament. La solución vendrá de un diálogo entre catalanes y entre ambos Gobiernos".

21.49 "Estamos llamados a propiciar esta legislatura del diálogo. Un diálogo social, intergeneracional y territorial", afirma Sánchez. "Vamos a hacer esa reunión entre Torra y yo la primera semana del mes de febrero", anuncia además.

21.48 "Apelamos al derecho a la libertad de expresión. Tenemos que desbloquear de una vez por todas el órgano de gobierno del CGPJ", dice Sánchez en una de sus primeras intervenciones. Ana Blanco y Carlos Franganillo le entrevistan ya en directo.

