Coronavirus | Ábalos a Abascal por no coger el teléfono a Sánchez: "Es un mal precedente con o sin epidemia"

16.44h El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo a los presidentes de las comunidades autónomas que faciliten una lista de infraestructuras para poder alojar a contagiados por el coronavirus pero que están asintomáticos, con el fin de evitar que puedan contagiar a otras personas. El presidente les ha pedido que este listado esté concluido antes del próximo 10 de abril, justo cuando finaliza la Semana Santa y los trabajadores de sectores no esenciales volverán a incorporarse a sus puestos de trabajo, según anunció ayer el propio Sánchez.

16.04h Un hombre de 46 años ha ingresado este domingo en prisión en Valencia tras incumplir durante tres días consecutivos las medidas de confinamiento del estado de alarma decretadas para hacer frente al coronavirus. Agentes de la Policía Local de València denunciaron el sábado a este hombre cuando conducía su vehículo, por incumplir el confinamiento durante tres días seguidos, según ha explicado el cuerpo en sus redes sociales. Tras consultarlo con la Policía Nacional, averiguaron que al hombre le constaban más denuncias por este motivo.

16.03h El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido al Gobierno el retorno de las competencias perdidas por Cataluña durante el estado de alarma por el coronavirus, porque Cataluña "ha cargado con todo el peso en la gestión de esta emergencia". Este fin de semana llegan cargamentos importantes que ha comprado la Generalitat "como ha podido y donde ha podido", ha añadido en una comparecencia telemática desde la Generalitat tras la reunión de este domingo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes autonómicos para abordar el coronavirus.

15.40 ¿Vamos a tener que llevar todos mascarillas? "Ha habido un cambio en las directrices de la OMS y estamos estudiando qué es lo que vamos a hacer. Pero el Gobierno de España no va a pedir algo que no se pueda cumplir" responde el ministro de Sanidad.

Sobre el abuso que se está dando en el precio de estos productos esenciales en estos momentos, Salvador Illa ha afirmado que se "está siendo objeto de seguimiento por parte de todos los departamentos, se está siguiendo el precio de esos productos como mascarillas y geles y no se va a permitir que se haga negocio en estos bienes".

"El Gobierno de España ha actuado siempre siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales" asegura el titular de Sanidad que agradece al enviado de la OMS la valoración de la actuación de todos los sanitarios españoles.

15.30 Ábalos sobre la negativa de Abascal a responder la llamdada de Pedro Sánchez para reeditar unos nuevos Pactos de la Moncloa, "es un mal preferente con o sin epidemia, no es buen precedente que no se quiera hablar con el Presidente, salvo que no se le reconozca como presidente. Con esa actitud es muy difícil después exigir".

15.25 En el turno de preguntas, el ministro de Sanidad ha asegurado que "se van a hacer test masivos, todos los que sean necesarios".

"Se han adquirido 5 millones de estos test, ya tenemos 1 millón que son los que se van a distribuir entre las comunidades autonómas. Se van a repartir donde hay mayor prevalencia de la enfermedad, hospitales y residencias"asegura Salvador Illa.

15.15 El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, asegura que en su departamento "trabajamos en un cambio de sentido, en vez de fomentar el flujo, tenemos que trabajar en lo contrario en frenarlo" para evitar la expansión del virus, pero en lo que sí trabajamos es en "garantizar el suministro de productos esenciales".

"Esta crisis tendrá costes", asegura Ábalos. Las medidas tomadas " no se trata de decisiones caprichosas sino se trata de protegernos como sociedad y como individuos y sobre todo a los colectivos más vulnerables".

14.50 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que en todo este tiempo de confinamiento "hemos visto una sociedad muy responsable".

"Los esfuerzos de la sociedad española nos ha llevado a tener buenas perspectivas sanitarias. Pero necesitamos un esfuerzo extra, dos semanas más hasta el 26 de abril. Un reto complementario para hacer efectivo la vuelta a la normalidad efectiva".

"La princial preocupación para con los CC.FF.SS.EE. es garantizar su protección para que puedan hacer su trabajo" dice el titular de Interior que asegura que se han repartido más mascarillas entre policías y guardias civiles.

"La lucha contra la violencia de género sigue y es una de las preocupaciones esenciales" afirma Grande-Marlaska, al igual que las visitas y comprobaciones del buen funcionamiento de las residencias de ancianos y reconoce el papel fundamental de los funcionarios de prisiones y voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja.

14.45 La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirma en la rueda de prensa de Moncloa que "el estado de alarma es plenamente constitucional y el Gobierno lo está llevando a cabo dentro del marco de la Constitución y con un gran respeto a los derechos constitucionales".

La titular de Defensa agradece y destaca el papel de las Fuerzas Armadas durante este estado de alarma y sobre todo la labor en las residencias de ancianos. Y afirma que se han levantado hospitales de campaña allí "dónde se ha pedido sin mirar dónde era. El Ejército ha ido a todos los sitios".

14.40 El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recalcado que en "España se hacen a diario entre 15.000 y 20.000 test. Los test sobre los que va a descansar el diagnostico son los llamados "PCR"" y ha asegurado que "está garantizada la producción nacional de estos test".

14.30 Director regional de la OMS muestra "cauto optimismo" y elogia a Gobierno y profesionales

El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, ha mostrado "cauto optimismo" sobre la evolución de la epidemia en España, en un mensaje en su cuenta de Twitter que ha sido difundido también por el Palacio de la Moncloa.

Tras una misión de la OMS a España, que concluyó este sábado, Kluge se ha mostrado "profundamente impresionado por el heroísmo de los trabajadores de primera línea, la solidaridad del pueblo español y la determinación inspiradora del Gobierno".

"Cauto optimismo como resultado de medidas audaces, enfoques innovadores y decisiones valientes", ha escrito en su mensaje, en el que menciona al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

14:00 Policías y guardias civiles piden coberturas económicas para familias de agentes fallecidos por Covid-19

El sindicato de policías nacionales JUPOL y la asociación de guardias civiles JUCIL han remitido cuatro escritos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en los que piden la puesta en marcha de medidas para compensar económicamente a las familias de aquellos agentes que fallezcan por coronavirus.

Europa Press

Asimismo, reclaman que se tramiten expedientes para la concesión de Cruz al mérito con distintivo rojo a aquellos funcionarios que, en servicio activo, fallecieron tras contagiarse del coronavirus.

En los escritos remitidos al ministro se reitera también la importancia de incluir a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil en los grupos de población de exposición de riesgo y dotarles de material preventivo para así frenar el avance de esta pandemia dentro de los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, según ha añadido Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL.

13.45 España iniciará "ya" el estudio para conocer la inmunidad frente al virus

El Gobierno ha informado este domingo de que se va a iniciar "ya" un estudio de "seroprevalencia" para conocer qué porcentaje de la población ha pasado la COVID-19 en España, con test de anticuerpos que permitan calcular cuántas personas están ya inmunizadas frente al virus.

El Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística serán los responsables del estudio que medirá el grado de inmunidad de la población española, ha indicado la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), María José Sierra, tras la reunión del comité técnico de seguimiento del coronavirus.

"Se van a iniciar ya estudios de la población con test de anticuerpos para ver su inmunidad", ha dicho.

Se trata de una información clave para comenzar la fase de transición o "desescalada" del estado de alarma, para estudiar cómo se van relajando las medidas, un escenario que esperan que se inicie "en pocas semanas".