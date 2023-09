Así te hemos contado el debate y segunda votación de la investidura de Feijóo

14.20 | Finaliza la retrasmisión de este directo. ¡Gracias por haberlo seguido con nosotros!

14:19 | 177 votos en contra de la investidura de Feijóo, 172 a favor y uno nulo y polémico: el de un diputado de Junts que votó a favor por error

14.12 | La Mesa del Congreso decide si acepta la rectificación del voto del diputado de Junts, Eduard Pujol a favor de la investidura de Feijóo. Por el momento hay 173 síes/177 noes

13:59 | Por el momento 158 síes /142 noes. Ninguna abstención.

Un diputado de Junts, Eduard Pujol vota por error 'sí' a la investidura de Feijóo.

13.40 | Arranca la segunda votación para la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno, con el 'sí' de la diputada del PP María del Mar Sánchez Sierra, cuyo nombre ha sido elegido al azar

13:33 | En 5 minutos comienza la votación. El llamamiento se hace por orden alfabético. Tendrán que emitir su voto de viva voz desde su escaños, siendo los miembros del Gobierno en funciones y los de la Mesa de la Cámara los últimos en hacerlo.

Cuca Gamarra (PP) cierra el debate en el Congreso: "Este era un debate necesario pero se ha convertido en un debate imprescindible, se ha demostrado que otra política es posible. Se puede perder una votación, pero se puede ganar un debate"

Sube Cuca Gamarra al estrado: "En este debate hemos visto cómo el virus del sanchismo sigue avanzando, la búsqueda del barro en la política, se quiere seguir fracturando a la sociedad. Desde el barro solo se consigue que la vida política vaya a peor".

MADRID, 29/09/2023.- La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, durante el debate previo a la segunda votación de la investidura del líder del Partido Popular y candidato presidencial, Alberto Núñez Feijóo, este viernes en el Congreso. EFE/Juan Carlos Hidalgo









Alberto Catalán (UPN).- "Señores de Bildu mientras no condenen los atentados, no estarán legitimados para hacer nada, muchos menos en Navarra".

Cristina Válido, Coalición Canaria: "Nosotros no estamos en ninguno de los dos bandos, les pedirmos respeto, por favor".

"No pedimos cargos, pedimos inversiones y compromisos con Canarias, respeto a nuestra autonomía"

Néstor Rego, del BNG, que interviene en gallego: "Hemos visto como sentía nostalgia de su etapa en la Xunta hablando incluso de un adelanto electoral en Galicia. No se preocupe, de Rueda nos ocupamos nosotros"

Aitor Esteban, portavoz del PNV: "Feijóo no es quien dice ser".

Toma la palabra Aitor Esteban, portavoz del PNV: "Discurso decepcionante de Feijóo en lo territorial, agresivo y arrogante".

"No quiere tender puentes con nadie, tampoco con el PNV a quien ha reclamado votos hasta el día de ayer"

Interviene Oskar Matute (EH- BILDU).- "Abolir derechos sociales, derogar los avances, es el programa del PP". "La xenofobia o la misoginia no son materia de debate".

Miriam Nogueras, Junts: "Desde Junts mantenemos nuestra posición, nuestro voto será no"

Sube al estrado Miriam Nogueras, Junts que se dirige también en catalán a la Cámara. "No ha aportado ninguna propuesta para resolver el conflicto político que hay en Cataluña, ni ninguna autocrítica, hemos escuchado hoy es la cantinela de siempre", le dice a Feijóo.

13:00 | Cuca Gamarra interrumpe el pleno . La popular pide a la presidenta del Congreso que se retiren del diario de sesiones las palabras de Teresa Jordà, en las que se ha referido a la Policía como 'piolines'. Francina Armengol acepta y añade que se retirarán los insultos al presidente del Gobierno.

Teresa Jordá, de ERC: "Es necesario abrir una negociación para que Cataluña pueda votar"

Turno de Teresa Jordá, de ERC, que habla en catalán: "Los votos de ERC estarán siempre al servicio de Cataluña".

"Estamos cansados de que se nos siga", se dirige también a Sánchez

Marta Lois, portavoz de Sumar, a Feijóo: "Quédese con su soberbia, le deseo toda la suerte en la oposición", concluye

"Su investidura es una gran mentira" ha lanzado Lois para recriminar que Feijóo se ha presentado al debate enarbolando que previsiblemente no será presidente por "principios y dignidad" a la hora de buscar apoyos, cuando la realidad es que ha desplegado una "tomadura de pelo" porque carece de votos y buscó apoyos "incompatibles", como puede ser Vox y PNV.

La portavoz de Sumar en el Congreso, ha elevado el tono de la crítica al líder del PP, al que censura su "cinismo", "soberbia" y "arrogancia" durante un intento de investidura, dice que ha sido una "farsa".

"No es un hombre de Estado, es el perdedor de las elecciones".

Turno de Marta Lois, portavoz de Sumar: "Ha venido a mentir a España". "Usted no es presidente porque no tienen los votos"

No obstante, Abascal también hace un ofrecimiento al presidente del Gobierno en funciones. : Si cree que el peligro lo supone Vox, entonces que ofrezca los votos del PSOE al PP.

"Sáquenos de la ecuación". "No lo hará porque ni usted cree lo que dice sobre Vox".

Abascal señala que la amnistía es "un ataque al pueblo español" y que supondrá "el paradigma de la corrupción en política", así como ha indicado que Sánchez "sería el malo en cualquier novela, película o serie".

El líder de Vox, agradece a Alberto Núñez Feijóo, que "tenga límites", al no aceptar las exigencias de los independentistas catalanes, mientras ha arremetido contra Pedro Sánchez por aceptar una amnistía, que es "la mayor corrupción".

Turno de Santiago Abascal (VOX): "El señor Puigdemont huyendo en el maletero de un coche es más coherente que usted. Cree en algo, equivocado, pero cree en algo. Usted no cree en nada, solo en mantenerse en el poder".

MADRID, 27/09/2023.- El líder de Vox, Santiago Abascal en la primera votación en la segunda jornada del debate de su investidura de Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso este miércoles. EFE/Juan Carlos Hidalgo









Óscar Puente: "El final del verano azul llegó y usted partirá, lo que es seguro es que PSOE seguirá tratando de dar soluciones a los problemas de nuestro país".

Óscar Puente: "Exigen al presidente que participe de su farsa".

"La próxima vez convoque un congreso de su partido o unas primarias"

Óscar Puente se dirige a Feijóo: "Va a salir convertido en un líder de la oposición hecho y derecho"









12.30 | Concluye el discurso de Feijóo y sube el socialista Óscar Puente

Feijóo: "No hay posibilidad de triunfo para ningún candidato. No hay triunfo en la mentira o el engaño"

El líder del PP le pide al PSOE no ser "tránsfuga". "No sean tránsfugas de una España donde todos somos libres e iguales"

Feijóo: "Se comprometieron a no hacer ni la amnistía ni el referéndum"

12.23 | Feijóo: Amnistía, referéndum, ¿sí o no?, yo digo no, ¿y usted señor Sánchez?

12.22 | Feijóo: "Solo quedan dos salidas no honrosas, el gobierno de la mentira o una repetición electoral"

12.21 | Feijóo: "Mantengo los principio en los que creo y la palabra que tengo"

12.20 | Feijóo. "Les he propuesto un nuevo proceso de entendimiento, pero no les he pedido que ninguna de sus señorías que renuncie a sus principios ni compromisos con su electorado. Así he llegado a 172 diputados, 4 menos de la mayoría absoluta"

12.18 | Feijóo sube a la tribuna: "He tratado de presentar una alternativa coherente", señala Feijóo nada más comenzar. Puede intervenir 10 minutos.









12.14 | Aplausos de la bancada popular a Nuñez Feijóo antes de entrar al Comgreso. Se sienta el presidente del Gobierno.

11.45 | Feijóo da una imagen de unidad con una foto de senadores, diputados populares en las escaleras del Congreso de los Diputados.

MADRID, 29/09/2023.- El líder del Partido Popular y candidato presidencial, Alberto Núñez Feijóo junto con los diputados populares posan para una foto de familia en las escalinatas a su llegada este viernes al Congreso donde se celebra su segunda votación a la investidura. EFE/ Fernando Villar









11.35 | El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha rechazado pactar un referéndum con los partidos independentistas catalanes para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y ha advertido: "Si hay que volver a ir a elecciones, iremos".

"Si hay que volver a ir a elecciones, iremos y que la ciudadanía elija, pero el camino de la división y de la ruptura es un camino sin recorrido por parte de los socialistas catalanes", ha recalcado en una entrevista.

11.30 | "Conviene recodar que hoy es el día en el que el Congreso volverá a cobrar protagonismo para celebrar la segunda y definitiva votación del intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Con el resultado que ya sabemos, no va a pasar, tiene 172 y se va a quedar con 172. Lo más probable después es que el Rey se lo encargue a Pedro Sánchez. El tiempo de Sánchez se va a activar con los resortes propios de esta parte de la comedia. Unos separatistas que tienen que hacer ver a su clientela que hacen todo lo posible para sacar a Sánchez los higadillos y un Sánchez que tiene que hacer ver que todo lo que le de a los separatistas está dentro de una lógica, aunque no la tenga"... sigue leyendo el monólogo de Carlos Herrera de este viernes.

Audio









11:00 | Un altercado de Óscar Puente con un pasajero retrasa el AVE Valladolid-Madrid. El diputado socialista iba al Congreso para la segunda votación del debate de investidura. Según ha podido confirmar COPE Valladolid, el incidente se ha producido cuando el exalcalde de Valladolid accedía al tren para dirigirse al Congreso de los Diputados, donde este viernes tiene lugar la segunda votación del debate de investidura del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Informa COPE Valladolid

10.45 | En caso de que, según todos los pronósticos, el líder del PP fracase en esta segunda vuelta, la Constitución establece que se podrán tramitar sucesivas propuestas de aspirantes a presidente hasta que transcurran dos meses desde la primera votación, la de este miércoles, 27 de septiembre.

Pero si en los dos meses siguientes --a más tardar el 27 de noviembre-- ningún candidato logra el aval de la Cámara Baja, la Presidencia del Congreso someterá a la firma del Rey el decreto de disolución de ambas Cámaras, convocará nuevas elecciones y lo comunicará al presidente del Senado. Según estos plazos, los nuevos comicios tendrían lugar el domingo 14 de enero.

10.30 | Para poder convertirse en presidente en este segundo intento, a Feijóo le basta una mayoría simple del Congreso, esto es, sumar más síes que noes, una posibilidad que se antoja complicada porque se da por seguro que nadie se moverá de sus posiciones. Por tanto, todo hace pensar que volverá a sumar 172 síes frente a 178 noes.

La encargada de comunicar al Rey el resultado de esta votación es la presidenta del Congreso, que se trasladará al Palacio de la Zarzuela para tal fin.

10:25 | Tras los debates, se procederá a la votación por llamamiento de todas su señorías, que tendrán que emitir su voto de viva voz desde su escaños, siendo los miembros del Gobierno en funciones y los de la Mesa de la Cámara los últimos en hacerlo. La votación no podrá tener lugar antes de las 13.22 horas a fin de cumplir con las 48 horas que marca la Constitución.

10:20 | Este segundo Pleno de investidura arrancará a las 12.15 horas, según la hora propuesta por la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol. Y el primero en tomar la palabra será Feijóo, que podrá hablar durante diez minutos, y ya no podrá establecer ningún 'cara a cara' con sus interlocutores.

A continuación, será el turno de los representantes de los grupos de mayor a menor, salvo el PP, que intervendrá en último lugar. Así, arrancará el PSOE, que volverá a tirar del exalcalde vallisoletano Óscar Puente. Detrás intervendrán los representantes de Vox, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC y UPN, para cerrar con el Grupo Popular.

10.16 | El artículo 99 de la Constitución establece que si el aspirante propuesto por el Rey no logra mayoría absoluta en su primer intento, la votación tendrá que repetirse 48 horas después. Eso sí, en esta ocasión ya no habrá un debate extenso del candidato con los distintos grupos parlamentarios, sino que se celebrará una sesión breve con los tiempos tasados para todos los intervinientes

10: 05 | Como ya se preveía, en la primera votación, celebrada este miércoles, Feijóo no sólo se quedó a cuatro votos de los 176 en los que está situada la mayoría absoluta, sino que incluso su candidatura fue derrotada por 178 votos frente a 172.

En concreto, Feijóo recibió el respaldo de los 137 votos del PP, los 33 de Vox, uno de Coalición Canaria (CC) y otro de Unión del Pueblo Navarro (UPN), mientras que el PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Junts (7), Bildu (6), PNV (5) y BNG (1) votaron en contra. Y todo apunta a que en la segunda intentona el resultado será idéntico.

10: 00 | Bienvenidos al directo en el que te contaremos la segunda vuelta de la investidura del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoó, un nuevo intento para llegar al Palacio de la Moncloa que, sin embargo, todo apunta a que está abocado al fracaso, dadas las posiciones anunciadas por los grupos políticos.