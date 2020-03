Coronavirus | Una mujer de 99 años de Madrid, tercera víctima mortal

11.07 | En Bilbao el hospital de Basurto ha decidido cerrar desde esta mañana la cafetería abierta al público y el comedor de empleados. Una decisión que se ha tomado después de haber tenido ingresada a una persona que llegó a urgencias y poco después daba positivo en la prueba del Covid 19.

11.00 | Nuevo cisma PSOE y Podemos a cuenta del coronavirus; Moncloa desautoriza a la ministra de Trabajo. Pese a haber sido desautorizada la ministra de Trabajo ha respondido que no va a retirar la guía para empresas con recomendaciones por el coronavirus. LEE MÁS

10.56 | ÚLTIMA HORA Una mujer de 99 años que había dado positivo en coronavirus y con patologías previas falleció el pasado martes en el hospital Gregorio Marañón. Se trata ya de la tercera persona que fallece en nuestro país.

10.36 | El coronavirus todavía no ha alcanzado su pico en Europa. La Comisión Europea cree que el coronavirus alcanzará su pico en Europa en dos o tres semanas. Además, según los expertos en materia sanitaria, en tres meses, es decir, este próximo junio la situación estará normalizada.

Es una información que se desprende después de un correo electrónico que se está enviando a todos los funcionarios que trabajan en Bruselas. En las últimas horas, se han registrado dos positivos de coronavirus en las Instituciones Europeas, uno en la Agencia de Defensa y otro en el Consejo Europeo, el mismo edificio que hoy tiene un evento con la activista del cambio climático Greta Thunberg y que mañana acogerá un encuentro convocado de urgencia de Ministros de Sanidad de la Unión Europea. INFORMA JOSÉ LUIS CONCEJERO, CORRESPONSAL EN BRUSELAS DE COPE

10.28 | Las Bolsas europeas han abierto con más ganas que fuerza. Los inversores quieren creer que el mundo será capaz de vencer al coronavirus sin dejarse demasiados pelos en la gatera. Los inversores saben que el impacto de la epidemia será muy duro, pero confían en que sea pasajero. Esperan que la economía se recupere después con cierta rapidez. Con ese objetivo los grandes bancos centrales, los grandes países y los grandes organismos mundiales han puesto sobre la mesa todo un arsenal de medidas de estímulo. INFORMA FERNANDO MAÑUECO

10.25 | Aplazado el congreso de farmacia Infarma Madrid 2020 ante el coronavirus. El Congreso y Salón de Farmacia (Infarma Madrid 2020) ha decidido aplazar su celebración los días 10, 11 y 12 de marzo en Ifema a causa de "la incertidumbre de los laboratorios participantes" y la recomendación del Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid de evitar las aglomeraciones ante el COVID-19.

10.20 | La Cofradía del Rocío de Málaga suspende el besapié de este viernes por el coronavirus. La Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío Coronada de Málaga ha suspendido el tradicional besapié al Cristo previsto para este viernes, 6 de marzo, siguiendo las recomendaciones para contener el coronavirus en España. INFORMA COPE MÁLAGA

10.15 | El director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna, Jacob Lorenzo, ha impartido la charla 'Mitos y realidades sobre el coronavirus', para contribuir a disipar dudas y rebajar las alarmas que este brote vírico ha originado. "Tenemos una pandemia de información", ha subrayado Lorenzo, recordando que se está produciendo mucho ruido en torno a una enfermedad "con un 0,7% de mortalidad".

Jacob Lorenzo ha reiterado la necesidad de tener confianza en las autoridades sanitarias porque, por el momento, los protocolos que se están utilizado para contener la enfermedad están funcionando. En esta línea, ha destacado que la mortalidad es baja y se centra en los pacientes de riesgo, que son mayores de 80 años con alguna enfermedad previa. INFORMA COPE TENERIFE

10.10 | La directora del Colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid donde una niña de 4 años ha dado positivo por Coronavirus asegura en 'Herrera en COPE' que están tranquilos y atendiendo a las familias. Gloria Súarez ha agradecido además la actuación de la Consejería de Sanidad. En el centro escolar se han reforzado las medidas de higiene. AQUÍ PUEDES LEER LA ENTREVISTA COMPLETA

10.05 | Carlos Herrera en el monólogo de las 8 : "Segundo muerto, tres niños infectados y el gobierno que abre la puerta paralizar la actividad laboral con un decreto-guía que ni los empresarios, ni los sindicatos han aplaudido, por cuánto ni es concreto, ni es claro y crea más alarma que otra cosa, a decir de estos colectivos. (...) ¿Qué medidas drásticas se están tomando? (...) No hay una respuesta coordinada del gobierno al indudable daño económico. Aquí en España seguimos sin escuchar a Sánchez, que ha ido a buscar la foto con Fernando Simón, qué es casi un héroe nacional y no hay una respuesta coordinada del gobierno al indudable daño económico. Está bien que se le quiera quitar importancia, o al menos que no se quieran crear alarmas, pero si no tiene tanta importancia, a nivel económico, por qué Europa y todos los organismos internacionales están preparando planes de contingencia. LEE MÁS

10.00 | Moncloa deja claro que las indicaciones sobre la evolución del Coronavirus las marca el ministerio de Sanidad. Así lo acaba de asegurar mediante un comunicado tras publicar el ministerio de Trabajo una guía para empresas y trabajadores.

Y guía a la que se ha referido en estos micrófonos de 'Herrera en COPE' el presidente de la Patronal, Antonio Garamendi que considera increíble que no se les haya consultado. Antonio Garamendi cree que solo genera alerta y confusión, puede poner patas arriba el sistema productivo español y no se corresponde con la evaluación de riesgo que cada día está haciendo el ministerio de Sanidad. LEE AQUÍ MÁS

9.58| El PP pide la comparecencia de Calvo para explicar medidas ante el COVID-19

9.27 Málaga. La Cofradía del Rocío de Málaga suspende el besapié de este viernes por el coronavirus

9.10 Baleares. Sexto caso de coronavirus en Mallorca, según ha informado la Conselleria de Salud. Se trata de una de las personas que estaba bajo vigilancia por contacto estrecho con una paciente que dio positivo tras regresar de Italia.

9.07 Estados Unidos. Siguen aumentando los casos de coronavirus en Estados Unidos, especialmente en el estado de Washington, al noroeste del país. Son ya 160 casos y 11 muertos los registrados. El último infectado, un trabajador de Facebook en la ciudad de Seattle.

8.56 Un hombre de 48 años se convierte en el quinto caso de coronavirus confirmado en Asturias. La consejería de Salud ha aplicado el protocolo de aislamiento como con los cuatro pacientes anteriores.

8.42 Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en 'Herrera en COPE': Depende de cómo impacte el coronavirus, habrá un decrecimiento. En España todavía no podemos saber cómo nos va a afectar este tema.

8.38 Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en 'Herrera en COPE': "Es increíble que no se nos haya consultado, cuando llevamos días esperando que se nos llame".

5.59 | Corea del Sur informó hoy de 438 nuevos casos de coronavirus y otros tres fallecimientos registrados en la víspera, lo eleva a 5.766 el total de contagios y a 35 las muertes relacionadas con el patógeno en el país asiático, cuya región sureste sigue siendo la más afectada.

5.11 | Un hombre de 36 años murió de insuficiencia respiratoria a causa del COVID-19 en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, cinco días después de haber sido dado de alta de uno de los hospitales construidos para contener el brote, informa hoy el diario South China Morning Post.

El paciente, Li Liang, ingresó en el hospital el pasado 12 de febrero y fue dado de alta dos semanas después bajo la condición de permanecer en cuarentena durante 14 días, según el periódico, que cita a medios locales.

Sin embargo, dos días después de salir del hospital, el hombre volvió a sentir algunos síntomas y el 2 de marzo fue enviado de nuevo al centro sanitario, donde certificaron su muerte el mismo día.

5.00 | El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado este miércoles el estado de emergencia por el coronavirus en la región, horas después de confirmar la primera muerte por el brote.

"La proclamación (del estado de emergencia) llega por el aumento del número de casos positivos en California y después de la primera muerte oficial por el Covid-19", según un comunicado distribuido por la oficina de Newsom.

4.53 | China. El Ministerio de Salud de China ha elevado este jueves a 3.012 las muertes provocadas por el brote del nuevo coronavirus en el país y a 80.409 la cifra de contagios.

Las autoridades sanitarias chinas han detallado que se han registrado 139 nuevos casos de coronavirus, así como 31 muertes más hasta este miércoles, todas ellas registradas en la parte continental del gigante asiático.

4.21 | Italia. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha asegurado este miércoles que pedirá a la Unión Europea la "flexibilidad necesaria" y que el organismo "tendrá que venir y apoyar" al país en el marco del brote del nuevo coronavirus.

Conte ha admitido "preocupación" porque "un cierto porcentaje de personas necesita cuidados intensivos continuos". Así, ha avisado de que han de ser "conscientes" de que, "en caso de crecimiento exponencial (de los casos), no sólo en Italia, sino en algún país del mundo, se podría enfrentar una situación de emergencia en términos de instalaciones, camas y recursos humanos requeridos".