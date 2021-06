DIRECTO | 25.000 personas se concentran en una plaza de Colón desbordada

13.00 | Miles de personas, 25.000 según la Delegación del Gobierno, se concentran a esta hora en la madrileña plaza de Colón para protestar contra los indultos que el Gobierno tiene previsto conceder a los líderes del procés. La plana mayor de PP, Vox y Ciudadanos participa en esa manifestación, sin embargo los convocantes, la plataforma Unión 78, quiere que el protagonismo sea de la sociedad civil. Una sociedad que a esta hora está pidiendo al Gobierno que no rompa España con tal de quedarse en la Moncloa.





12.40 | El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al presidente del Gobierno, que "tome nota" de la manifestación contra los indultos de los condenados por el "procés" porque "los españoles no le van a indultar a él".



"Es un acto de justicia, de dignidad", ha sostenido Almeida. Almeida ha subrayado que este domingo se defiende "la defensa del estado de derecho, la convivencia y la Constitución de 1978, los valores que nos unen a todos, que nos hicieron grandes, que permitieron la reconciliación y que nos han dado los mejores 40 años de nuestra historia", frente a quienes, ha dicho, "los que piensan en permanecer al coste que sea en el Palacio de la Moncloa".



"Le pido a Sánchez que tome nota porque él los va a indultar pero los españoles no le van a indultar a él, no le van a permitir que siga en la política de tierra quemada y de su exclusivo interés personal", ha apostillado.





12.38 | La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha exigido este domingo al Gobierno que no se indulte a los presos del 'procés' "en nombre de los catalanes constitucionalistas" y ha considerado que la foto que se tiene que buscar no es la de Colón, es "la de Pedro Sánchez con los golpistas".



Arrimadas ha subrayado que con los indultos Sánchez quiere "ganar tiempo en Moncloa" y ha recordado que se presentó a las elecciones diciendo que "no iba a indultar a los golpistas y que iban a cumplir la sentencia íntegra, por eso queremos que cumpla su promesa".

Defendimos la democracia cuando el separatismo quiso romper un país pisoteando los derechos de millones de catalanes y de todos los españoles.



Defendimos la democracia cuando el separatismo quiso romper un país pisoteando los derechos de millones de catalanes y de todos los españoles.

Hoy nos movilizamos por la justicia y la memoria. Que el Gobierno lo tenga claro: España es más fuerte de lo que creen









12.35 | El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al Gobierno que no "venda" ni "robe" una parte de la soberanía de España antes de participar en la concentración contra los posibles indultos a los líderes del procés que se inicia este mediodía en la Plaza madrileña de Colón, y en la que también participan Vox y Ciudadanos.



A las puertas de la sede del PP en la calle Génova, Casado ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea "coherente" cuando dijo que no indultaría a los políticos presos y le ha instado a mantener la "dignidad y respetar la unidad nacional".





?? @pablocasado_: "Le pedimos a Sánchez que no venda la soberanía nacional y la unidad de los españoles por un puñado de votos. Que les mire a la cara y les explique por qué les quiere robar una parte de su nación".





12.22 | Ayuso: "No es 'la foto de Colón', es la foto de la dignidad". La presidenta madrileña en funciones ha afirmado que la presencia del PP, junto a Cs y Vox, en la manifestación contra los indultos del "procés" no trata de reivindicar "la foto de Colón" sino "la foto de la dignidad", frente a un intento de Pedro Sánchez de "robarle la soberanía al pueblo español".



En declaraciones a los medios en Génova antes de participar en la manifestación convocada por la plataforma Unión 78 contra los indultos a los políticos catalanes presos, Ayuso ha exclamado si el Gobierno "va a hacer cómplice al rey" de su acción "ilegal", con la que pretende "trocear una parte de España como Cataluña". SIGUE LEYENDO









12.15 | El comentario de Ángel Correas en 'La Mañana Fin de Semana': "Puede que la foto de Colón no sea la que espera el Gobierno de Sánchez"

Audio









12.10 | El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este domingo unidad "por encima de siglas políticas" en la manifestación en la Plaza de Colón de Madrid para protestar contra los indultos a los líderes del 'procés'.

"Sánchez es capaz de hacer mucho daño, es importante que todos los españoles, por encima de siglas políticas, estemos juntos en esta Plaza de Colón a la que volvemos una vez más sin miedo y sin vergüenza a ningún tipo de foto", ha sentenciado Abascal. Sigue leyendo





12.05 | La plataforma ciudadana Unión 78 convoca esta manifestación en apoyo al poder judicial y en defensa de la igualdad ante la ley de todos los españoles, sin excepción. Acuden los líderes de PP, Vox y Ciudadanos, pero no habrá foto conjunta. La idea de los convocantes es que el protagonismo sea de la sociedad civil.

12.00 | Empieza en la plaza de Colón la concentración de protesta contra los indultos a los políticos presos por el proceso independentista en Cataluña.









11.50 | Los presidentes de PP, Vox y Ciudadanos, Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, respectivamente, acuden a esta concentración pero evitarán una foto conjunta, a diferencia de lo que ocurrió en una manifestación similar en el mismo escenario convocada el 10 de febrero de 2019.

11.45 | Cristina López Schlichting en 'Fin de Semana': "Se habla de la foto de Colón como si fuera mala y debe recordar la injusticia de los indultos":

Vídeo













11.40 | Unas 2.000 personas están congregadas desde las 11.00 horas en la madrileña Plaza de Colón. Algunos de los asistentes, muchos con banderas de España, portan pancartas con lemas como 'No a los indultos' o 'Indultos=Insulto'. La concentración que ha convocado Unión 78, integrada por personas como Rosa Díaz, María San Gil o Fernando Savater, arrancará oficialmente a las 12.00 horas e incluirá la lectura de un manifiesto.

Los promotores de este acto han sido los mas madrugadores en llegar, así como la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y el escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.





11.30 | ¡ Buenos días! Sigue en directo en cope.es la concentración de protesta en la Plaza de Colón contra los indultos a los políticos presos por el proceso independentista en Cataluña