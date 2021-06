Ayuso: "No es 'la foto de Colón', es la foto de la dignidad"

La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo que la presencia del PP, junto a Cs y Vox, en la manifestación contra los indultos del "procés" no trata de reivindicar "la foto de Colón" sino "la foto de la dignidad", frente a un intento de Pedro Sánchez de "robarle la soberanía al pueblo español".

En declaraciones a los medios en Génova antes de participar en la manifestación convocada por la plataforma Unión 78 contra los indultos a los políticos catalanes presos, Ayuso ha exclamado si el Gobierno "va a hacer cómplice al Rey" de su acción "ilegal", con la que pretende "trocear una parte de España como Cataluña".

Ayuso ha querido que la presencia institucional de la Comunidad de Madrid esté presente en esta protesta que "no se hace en contra sino a favor de España" para reivindicar "la unidad de España, la soberanía del pueblo español, la Constitución y el papel del rey".

En esta línea, se ha preguntado si los siguientes pasos del presidente del Gobierno "para mantenerse en la Moncloa", si consiste "en la guía escocesa o en la independencia de Cataluña", tras pasar de ser "un inspector a un cómplice de lo que está sucediendo".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al presidente del Gobierno que "tome nota" de la manifestación porque "los españoles no le van a indultar a él".



"Es un acto de justicia, de dignidad", ha sostenido Almeida. Almeida ha subrayado que este domingo se defiende "la defensa del estado de derecho, la convivencia y la Constitución de 1978, los valores que nos unen a todos, que nos hicieron grandes, que permitieron la reconciliación y que nos han dado los mejores 40 años de nuestra historia", frente a quienes, ha dicho, "los que piensan en permanecer al coste que sea en el Palacio de la Moncloa".



"Le pido a Sánchez que tome nota porque él los va a indultar pero los españoles no le van a indultar a él, no le van a permitir que siga en la política de tierra quemada y de su exclusivo interés personal", ha apostillado.