Dimite la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha anunciado entre lágrimas que deja su cargo en el gobierno valenciano y de Les Corts tras su imputación en el caso del presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

La vicepresidenta ha asegurado que "no quiere que se paren las políticas del Gobierno del Botànic" y ha considerado que la historia del caso "pasará a la historia de la infamia". Además, ha indicado que no ha hablado con Puig para que no se filtrase la noticia.

Oltra ha llegado sonriente a la sede de la plaza del Pilar de Valencia, donde desde las 16.30 están llamados a reunirse varias decenas de cargos de Compromís en una ejecutiva convocada hace semanas, antes de la imputación. Pese a que no está en el orden del día, se espera que se trate la situación de la vicepresidenta.

Vicente Ordaz, de COPE Valencia, ha contado que no estaba previsto que ella acudiese a la Ejecutiva de Compromís y que ya no podía con la presión. Muchos factores que la han llevado finalemente a tomar esta decisión.

Fernando de Haro: "Se había creado una situación insostenible"

En 'La Tarde' han analizado esta noticia. Fernando de Haro ha asegurado que "desde que Oltra ha sido imputada se había creado una situación insostenible. Mónica Oltra había hecho buena parte de su carrera política criticando las imputaciones del PP. Esta crisis se podría haber resuelto de dos maneras: con esta dimisión o bien con la decisión de Puig de echar a Oltra y echar a Compromís del Gobierno".

Esto último, cuenta el copresentador de 'La Tarde' habría sido muy complicado. La solución de la dimisión muestra que "Compromís quiere seguir en el Gobierno manteniendo el famoso pacto del Botànic. Es razonable pensar que la propia gente de Oltra le ha pedido esa dimisión para que no acaben echándolos a todos".