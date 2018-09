Dimisión de Montón desvía el foco al máster de Casado y la tesis de Sánchez

La dimisión de Carmen Montón ha provocado hoy que el foco de atención se desviara hacia la actitud del líder del PP, Pablo Casado, por las dudas sobre su máster, y hacia el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de que el presidente de Cs, Albert Rivera, le haya pedido que haga pública su tesis doctoral.

Al día siguiente de la renuncia de la ministra de Sanidad, desde el Gobierno se rechaza que esa decisión suponga una demostración de debilidad del Ejecutivo de Sánchez y se subraya que es ejemplo de cómo se quiere actuar en todo momento.

"Queremos situar muy alto el listón frente a la actuación de representantes de otros partidos que pretenden eludir sus responsabilidades", han recalcado fuentes del Gobierno.

Otras fuentes socialistas admiten que la evolución de los acontecimientos en la jornada de ayer fue derivando inevitablemente hacia la dimisión de la ministra y que no pudo aplazarse tras las informaciones en las que se aseguraba que Montón plagió su máster.

Anoche, Sánchez desveló que la nueva ministra de Sanidad será María Luisa Carcedo, y hoy se ha concretado que será mañana cuando tome posesión de su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela para acudir el viernes a la habitual reunión del Consejo de Ministros.

Once de sus integrantes han participado hoy en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso y con Pedro Sánchez a la cabeza.

El jefe del Ejecutivo ha tenido el primer cara a cara en el Parlamento con Pablo Casado, pero en su debate no ha habido referencia alguna a la dimisión de la ministra a causa de su máster ni a las dudas en torno al curso de acceso al doctorado del líder del PP.

Pero la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, en declaraciones a los periodistas, sí ha pedido la dimisión de Casado.

"Lo que hizo Montón ayer es indicarle el camino", ha afirmado tras recordar que Montón no está investigada judicialmente y Casado, sí.

No obstante, el presidente del PP ha asegurado a los informadores que está "muy tranquilo" porque su caso no tiene "nada que ver" con el del máster que ha provocado la dimisión de Montón y ha considerado que no cree que deba dar ya más explicaciones al respecto.

Si la renuncia de Montón ha hecho hoy que se establecieran comparaciones con la situación de Casado, Albert Rivera ha aprovechado también este asunto para poner sobre la mesa las "dudas razonables" que a su juicio existen en torno a la tesis de Pedro Sánchez en la Universidad Camilo José Cela.

Para disiparlas, en su pregunta al presidente del Gobierno en la sesión de control del Congreso, le ha pedido que la haga pública.

Sánchez ha replicado que su tesis está publicada "conforme a la legislación" y además está colgada en la plataforma Teseo (base de datos de tesis doctorales).

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha asegurado que Sánchez "miente" porque sólo se puede acceder a la tesis "en condiciones restringidas" y sólo lo pueden hacer "personas determinadas".

Adriana Lastra ha lamentado que Rivera haya hecho de "muleta" del PP cuestionando la tesis doctoral de Sánchez y ha garantizado que el presidente "no tiene nada que ocultar".

En la misma línea que Lastra, fuentes socialistas consideran que Ciudadanos ha reaccionado hoy a la dimisión de Montón sembrando dudas sobre la tesis del presidente del Gobierno con el objetivo de "quitarle el foco" de presión a Casado y en el marco de una estrategia conjunta de las derechas.