El secretario general del PSOE en Murcia, con quien ha pactado Cs, imputado por prevaricación

El PSOE y Ciudadanos en la Región de Murcia, que con sus 23 diputados suman mayoría absoluta en el Parlamento autonómico, han presentado este miércoles una moción de censura contra el Gobierno de coalición del PP con el partido naranja, cuya coordinadora en la comunidad, Ana Martínez Vidal, será la nueva presidenta murciana.

"La situación del PP en el gobierno de Murcia era insostenible. Hacía falta una regeneración", señaló el secretario general del PSOE en esta región y delegado del Gobierno, Diego Conesa, al conocerse la moción de censura. Fuera de la región de Murcia y del ámbito del PSOE en el resto de España, el nombre de Diego Conesa no decía nada hasta ayer. Sin embargo, desde este jueves el nombre de este murciano de Fuente Álamo se repetía desde primera hora de la mañana en las crónicas radiofónicas, televisivas, teletipos, periódicos digitales...

Pero, ¿quién es Diego Conesa? Diego Conesa es el líder del PSOE en la región de Murcia y el Delegado del Gobierno en esta comunidad. El dirigente quería ser el presidente de todos los murcianos. Por ello, ha estado semanas tratanto durnte semanas de convencer a Ciudadanos para presentar la moción de censura. Lo ha conseguido, pero para que se hiciera efectiva, ha tenido que renunciar a la pretensión de ocupar el sillón presidencial del Palacio de San Esteban (sede de la Presidencia de la Región de Murcia y del Consejo de Gobierno).

Por ello, Diego Conesa es uno de los personajes de la actualidad y objetivo de las preguntas de los periodistas. La que más ha tenido que escuchar en las últimas horas es: ¿cuál ha sido el detonante para llegar a esta situación?

A lo que el líder del PSOE de Murcia responde: "El detonante principal ha sido la gestión de las vacunas, aquí se han saltado los protocolos y se ha vacunado hasta el tato. Además, llevamos meses sin sacar adelante los Presupuestos". Además acusa al PP murciano, con Fernando López Miras a la cabeza, de engañar a los ciudadanos.

Abrimos una nueva etapa de esperanza, ilusión y cambio.



De regeneración, en la que vamos asegurar la estabilidad institucional y la coherencia.



Vamos a acabar con la desidia de tantos años.



El aire limpio va a llegar a todos los rincones de esta Región.#LaRegiónQueMereces/❤️ pic.twitter.com/4rO1DOy7Fu — Diego Conesa (@diegoconesa) March 10, 2021

En sus redes sociales, Conesa asegura que en Murcia comienza una nueva etapa de regeneración. Sin embargo, olvida que él tiene pendiente una investigación por prevaricación.

Investigación por prevaricación en un juzgado de Totana

A finales de enero, Diego Conesa, declaraba en los juzgados de Totana. En uno de sus juzgados hay una causa abierta contra el líder de los socialistas murcianos en la que se le acusa de haber cometido un delito de prevaricación administrativa cuando era alcalde de Alhama de Murcia por no tramitar una denuncia de tráfico presentada por el sargento de la Policía Local.

A su salida de los juzgados, Conesa aseguraba que se sentía "tranquilo y muy relajado por haber tenido la oportunidad por primera vez de manifestar mi posición después de tres años y después de que se archivara una vez este tema y, por supuesto, con el máximo respeto a la labor de la justicia y los medios de comunicación”.

¿Qué hay detrás de esta acusación? La persona que había cometido la infracción de tráfico era el concejal de IU de Alhama, Juan Romero. Esa infracción impuesta por el sargento jefe de la Policía Local de Alhama de Murcia, José Clares -cuando Conesa era alcalde de esa localidad- terminó en el fondo de un cajón porque el alcalde que gobernaba en minoría se apoyaba en los votos de los concejales de IU para sacar adelante muchos de sus proyectos municipales. En el periodo en el que ocupó la alcaldía alhameña, entre los años 2015 y 2018, el ahora líder del PSRM gobernaba en minoría y tenía que apoyarse habitualmente en los tres ediles de IU para poder sacar adelante sus proyectos.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Totana no apreció suficientes elementos delictivos y vino a archivar las actuaciones sin haber practicado pruebas al respecto. El denunciante presentó entonces un escrito en la Fiscalia Superior de la Región y el Ministerio Público recurrió el sobreseimiento de la causa ante la Audiencia Provincial. Este órgano ordenó que se practicaran más diligencias para esclarecer totalmente los hechos.

Arrimadas, partidaria de la moción de censura en Murcia, ha expresado que la gente que vota a Cs "no quiere que miremos para otro lado" pero en su entrevista de este jueves en "Herrera en COPE" ha despejado balones cuando le han preguntado por la imputación por prevaricación del secretario general del PSOE en Murcia. "Si no pudiéramos pactar con partidos con algún responsable imputado, no podríamos pactar con nadie", ha resuelto Arrimadas.