Arrimadas cede la responsabilidad de la moción de censura al equipo de Cs en Murcia: "Yo no hablé con Sánchez"

La presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas ha defendido este jueves la decisión de su partido de desbancar al PP del Gobierno de Murcia con una moción de censura pactada con el PSOE. En una entrevista en "Herrera en COPE", la dirigente cree que en Murcia se vivía "una situación insostenible". "Hay muchos casos de corrupción del PP, tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad. Nuestros compañeros llevan mucho tiempo diciendo que la situación era muy complicada. Nosotros desde Madrid hemos intentado arreglarlo, pero no ha sido posible", ha manifestado Arrimadas.

En este sentido, la líder de Ciudadanos se desvincula de cualquier decisión sobre esta moción de censura, cuya responsabilidad hace recaer en su formación en Murcia. "Yo no he hablados sobre nada con Pedro Sánchez. La moción parte de nuestro equipo de Murcia, que no podía más. Por responsabilidad y por sentido de Estado, los compañeros han tomado esta decisión", ha dicho.

En todo caso, Arrimadas defiende la decisión y cree que lo fácil en política es no hacer nada. "Es una decisión ética. En la vida uno puede hacer lo fácil y pensar en su silla, y puede hacer lo correcto. Y para mí no es correcto mirar para otro lado cuando tu socio hace prácticas que te escandalizan. En la política hay que hacer cosas con las que uno pueda dormir tranquilo", ha expresado.

Además, Arrimadas ha criticado que Isabel Díaz Ayuso haya convocado elecciones en Madrid puesto que asegura que la moción de censura sólo se circunscribe a Murcia. "Ayuso ha decidido romper un gobierno porque lo tenía ya pensado. Tenía la convocatoria de elecciones escrita desde hacía tiempo", ha dicho. La presidenta de Ciudadanos no ha confirmado a Ignacio Aguado como candidato de su formación a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las hipotéticas elecciones del 4 de mayo porque ella no se plantea ese escenario. Sí, en cambio, ha dejado entrever que votarían "no" en algunas de las mociones de censura presentadas contra Ayuso. "Somos un partido fiable, y si no que pregunten a Moreno Bonilla o Fernández Mañueco. En la moción de censura de Castilla y León vamos a votar que no, porque nosotros no tenemos intención de que prospere ninguna otra moción de censura salvo en Murcia", ha dicho.

Arrimadas ha expresado que la gente que vota a Cs "no quiere que miremos para otro lado" pero ha despejado balones cuando le han preguntado por la imputación por prevaricación del secretario general del PSOE en Murcia, Diego Conesa. "Si no pudiéramos pactar con partidos con algún responsable imputado, no podríamos pactar con nadie", ha resuelto Arrimadas.

