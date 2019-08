Díaz Ayuso promete "la mayor rebaja de impuestos de la Historia"

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido este martes la "mayor rebaja fiscal de la historia" de la región con una bajada de todos los tramos del IRPF que hará que se llegue a pagar hasta un 5,5 % menos de este impuesto. En la primera sesión del pleno de investidura celebrado en la Asamblea de Madrid, la candidata también se ha comprometido a "elevar el mínimo personal y familiar por descendientes" en el IRPF y a "ahondar" en las deducciones de ese impuesto. "También instaremos al Gobierno de España a la puesta en marcha urgente de un nuevo Sistema de Financiación Autonómica que corrija los actuales desequilibrios que perjudican a Madrid", ha añadido Ayuso en su discurso en esta primera sesión de investidura.

La candidata del PP ha apuntado que su Gobierno, que será de coalición junto a Ciudadanos, "demandará" al Ejecutivo central que "no aumente los impuestos sobre las familias y las empresas". "Pero, si finalmente lo hace, la Comunidad de Madrid se compromete a las rebajas de impuestos necesarias para compensar, en lo posible, la voracidad fiscal del gobierno socialista", ha afeado la que, salvo sorpresa, será la nueva presidenta autonómica.

Ayuso ha subrayado que Madrid es la comunidad autónoma con los impuestos "más bajos de toda España", una política económica que ha sido el "signo de identidad" de los gobiernos populares de la región y que así seguirá siendo, ya que Ciudadanos y Vox "también están de acuerdo", ha apuntado.

MENCIONES A AGUIRRE Y CIFUENTES

Isabel Díaz Ayuso ha recordado en su discurso de la primera sesión del pleno de investidura a las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, a quienes ha parafraseado para hablar de diálogo.

Ayuso también ha recordado el discurso de 1983 del primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y el que pronunció en su investidura Alberto Ruiz-Gallardón en 1995, aunque no ha mencionado ni a Ángel Garrido, expresidente popular ahora en las filas de Ciudadanos, ni al expresidente Ignacio González. "Desde 1983, los sucesivos gobiernos de la Comunidad, aunque de ideologías distintas, han sabido hacer de Madrid la casa de todos los españoles. Sin regionalismos, sin fronteras, ofreciendo lo mejor de nosotros mismos y de nuestros servicios públicos e infraestructuras", ha dicho Ayuso al comienzo de la sesión.

Ayuso ha recordado en su discurso a Aguirre y Cifuentes, después de la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputarlas en la pieza del caso Púnica sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño, tras lo que la candidata dijo que ella es "otra persona con otro perfil". De Aguirre, ha recordado las palabras que pronunció en la misma Cámara hace más de diez años: "Para seguir impulsando el crecimiento de Madrid (...) se necesita la colaboración de todos los sectores (...), y expreso mi voluntad de diálogo y colaboración con los representantes de la sociedad (...)". A continuación ha recordado a Cifuentes, que en 2015 dijo que "los resultados electorales nos han dicho que es imprescindible buscar acuerdos (...) y aunque hubiera alcanzado en las urnas una mayoría suficiente para gobernar en solitario, así lo hubiera hecho, porque yo considero que gobernar es pactar".

Ayuso ha comentado que su realidad es "un gobierno que nace del pacto, llamados al diálogo permanente, a la búsqueda de objetivos comunes con soluciones de amplio espectro". "No quisiera dejar fuera a los votantes de los grupos que no nos apoyan porque un gobernante debe de trabajar para todos, no solo para una parte", ha añadido.

La candidata ha aprovechado también su intervención para felicitar "especialmente" al presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, y a los consejeros y miembros del Gobierno autonómico por su trabajo en "estos meses difíciles".