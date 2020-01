Díaz Ayuso asegura que el pin parental no se va a implantar en Madrid y critica a Celaá por "emponzoñar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este martes el pin parental que propone Vox para apoyar la aprobación de los presupuestos regionales y ha acusado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de "emponzoñar" al generar un debate "estéril" e "inexistente".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Díaz Ayuso ha dicho que "no le parece lógico" que la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2020, que superan los 20.000 millones de euros, se viera retrasada por el pin parental, "un tema inexistente e innecesario".

La presidenta regional ha asegurado que en la Comunidad no hay adoctrinamiento en las aulas y no se están dando a los alumnos talleres que los padres no quieren.

Díaz Ayuso ha subrayado que no va a revertir la política educativa regional y se ha comprometido a cumplir el acuerdo de investidura alcanzado por el PP con Vox y Ciudadanos que consiste en que durante el periodo de matriculación todos los centros informan a los padres del ideario y todas las actividades extracurriculares que se van a desarrollar para que los padres decidan a qué colegio quieren llevar a sus hijos.