Diana Morant: La hoja de ruta fiscal del Gobierno es la misma que la de Puig

La ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant, ha asegurado este viernes que el nuevo modelo fiscal que propone el Gobierno y el que plantea el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, están en la "misma línea", y en ambos la "hoja de ruta" es "no perdonarle los impuestos a las grandes fortunas" y ayudar a "los que menos tienen".

La ministra, que ha asistido en Gandia (Valencia) al acto de inicio de las fiestas de la localidad, ha señalado a los periodistas que no ha habido "tensión ni malestar" en Moncloa con la propuesta de reforma fiscal anunciada por el presidente valenciano, y ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "totalmente alienado con los gobiernos progresistas", como el de Puig.

Morant ha destacado que en ese debate "la cuestión es quién tiene que pagar más y quién tiene que pagar menos", y ha defendido que el Gobierno quiere hacer un modelo fiscal "más justo y progresivo" y, por ello, ha anunciado un nuevo modelo fiscal en el que se recauda más de las grandes fortunas.

Ha señalado que en las comunidades autónomas donde se quiere suprimir el impuesto de patrimonio, que no es el caso de la Comunitat Valenciana, el Gobierno recaudará ese impuesto, ya que "lo que no puede ocurrir es que los que más dinero tienen, los multimillonarios, no aporten nada a la crisis".

La ministra ha insistido en que el nuevo modelo fiscal, del que se han dado algunas "pinceladas" y aún "no está cerrado", se basa en que aporten más los que más tienen para que se pueda sostener el estado del bienestar, y ha destacado que están hablando de "multimillonarios", de gente cuyo patrimonio supera los 3 millones de euros.

A su juicio, la "receta" del PP son los "recortes" y "perdonar" los impuestos a los que más tienen, frente a lo que hay un modelo alternativo, progresista, de un reparto de las cargas de la crisis y de una fiscalidad "justa", para así tener una sociedad "más justa" y un estado de bienestar "más fuerte".

"Desde luego, lo que no vamos a hacer es, como hizo el PP, es dejar de nuevo en la cuneta a la clase media y trabajadora, sino hacer un reparto más justo y progresivo por el cual ganarán más los que menos tienen y pondrán más esfuerzo en esta crisis los que más tienen", ha afirmado.

Morant ha señalado que no se puede hacer una rebaja de impuestos "masiva y generalizada" porque eso "equivale a un recorte del estado de bienestar" ya que el dinero "no sale de la nada" y los impuestos se destinan a cubrir las necesidades de la población.

Ha hecho hincapié además en que la Unión Europea recomienda que no se bajen impuestos de forma generalizada porque se puede poner "en situación de quiebra a los Estados y al estado de bienestar", ya que el sistema impositivo soporta a este último.