La DGT te vigilia, pero estos vehículos no te van a multar

El fin del confinamiento, la vuelta a la llamada ‘nueva normalidad’, el verano, y las ganas de irse de vacaciones, van acompañados de desplazamientos masivos por carretera y el peligro siempre presente de recibir una multa.

Además, la DGT y la Guardia Civil ponen todo su arsenal en marcha cada verano para controlar el tráfico y a los conductores que de vez en cuando se saltan alguna norma. Si tienes suerte puedes librarte, pero con todos los medios que despliegan es difícil escapar a sus ojos. Aunque aún hay varios vehículos que escapan a su control y con los que no hay que preocuparse si te los encuentras en la carretera.

¿Qué vehículos no me van a multar?

La DGT ya ha anunciado la lista de vehículos y armas que van a utilizar para multarte. La operación salida, mucho más mayoritaria a finales de julio y principios de agosto, contará con la vigilancia especial extra de 15 furgonetas, y de 216 cámaras fijas, 12 helicópteros, 11 drones, 548 radares móviles y 764 fijos, 80 de ellos de tramo. Casi nada, todo un ejército de medidas para evitar infracciones al volante.

Descartadas las furgonetas y los turismos familiares, el resto de vehículos que veas en carretera no podrán multurate, y por supueto no tendrán nada que ver con la DGT o la Guardia Civil. Las motos o los camiones, no serán automóviles a los que tenerles miedo, a pesar de que en Twitter la alerta era que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil emplearía este tipo de vehículos.

Los métodos por lo tanto serán los de siemrpe. Radares, helicópteros, los turismos más grandes y como novedad las furgonetas. Ni motos ni camiones, ni tampoco coches decapotables, deportivos o todo terreno serán una amenza en tu camino, ni tampoco para tu bolsillo

En caso de multa… ¿Por qué me pueden multar?

Las típicas acciones que conllevan multa todo el mundo se las sabe, ya sea el uso del móvil, no llevar el cinturón puesto, exceso de velocidad, no respetar la señalización… Pero con la ‘nueva normalidad’ hay nuevas multas y otras que se han incorporado este año o no eran tan conocidas.

Lo primero es el uso de la mascarilla. Muy controvertido y lleno de dudas, ya que aún no se ha publicado el decreto que regulará su uso en vehículos privados. Lo que se prevé es que si vas solo o coincidas en el coche con una persona con la que convives, no será necesario el uso de la mascarilla, pero si las personas que viajan en el automóvil no viven en la misma casa, utilizar las mascarillas será obligatorio y sancionable si no se usan, con multas de hasta 100 euros.

Sin embargo, aparte del uso de la mascarilla, este verano 2020 también habrá que tener en cuenta las siguientes acciones. En primer lugar, las carreteras secundarias. La creencia es que en estos caminos no hay controles de la guardia civil o radares, pero es donde se produce el 75% de los accidentes que acaban en siniestro, pero este año se han incorporado medios para estas vías también.

En segundo lugar, el típico frenazo que todo el mundo pega cuando el GPS avisa de que llegas a una zona con radar, o simplemente recuerdas que en ese punto hay uno. Pues ese frenazo no servirá para evitar la multa, ya que los radares también detectarán ese repentino cambio de velocidad y la sanción te llegará igualmente.