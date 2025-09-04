Detenido un hombre por su presunta implicación en el crimen de una mujer en Lloret de Mar

Entrada de los Mossos en uno de los pisos de Mataró donde se almacenaban los móviles robados

Los Mossos d’Esquadra han detenido este jueves por la tarde a un hombre por su presunta implicación en la muerte de la mujer cuyo cadáver ha sido hallado esta mañana con signos de violencia en un céntrico piso de uso turístico en Lloret de Mar (Girona), según fuentes cercanas al caso.

Esta mañana, el gestor de unos apartamentos turísticos ubicados en un edificio del número 16 de la calle Sant Bartomeu, muy cerca del Ayuntamiento de Lloret de Mar, ha ido a uno de los pisos turísticos a hacer el 'check out' –la salida- de la gente que se había hospedado allí y ha encontrado a una mujer muerta con signos de violencia.

De inmediato ha alertado a la Policía Local, que al llegar al lugar y comprobar que la mujer presentaba signos de violencia ha informado del hecho, sobre las 11:30 horas, a los Mossos d’Esquadra, que han activado a los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona para hacerse cargo de la investigación.

Los investigadores han llevado a cabo la Inspección Ocular Técnico Policial (IOTP) del escenario del crimen y han recogido todos las pruebas indicios que pudieran aportar información para localizar al autor de los hechos.

Además, han interrogado a la persona que ha encontrado el cadáver para saber la identidad de las personas que se alojaban en el piso y si podían tener algo que ver tanto con la víctima como con el homicida.

Unas horas después, han detenido a un hombre por su presunta relación con el crimen.

El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Girona, donde los forenses realizarán la autopsia en las próximas horas.

El juzgado de Instrucción de guardia de Blanes se ha hecho cargo del caso y ha decretado el secreto de las actuaciones.

El Ayuntamiento de Lloret de Mar ha convocado para mañana a mediodía en la Plaça de la Vila, frente al edificio consistorial, un minuto de silencio para mostrar su rechazo por la muerte violenta de una mujer en el municipio.