El detalle que pocos han visto del último posado de Sánchez: "¡También con la derecha!"

Sigue incrementando la tensión en la frontera de Ucrania y Rusia mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por "la unidad, la distensión, la solidaridad y el diálogo".

"Siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania y en permanente contacto con los representantes de la Unión Europea y la OTAN, así como con líderes europeos", aseguró el líder del Ejecutivo a través de su cuenta de Twitter. "Apostamos por la unidad, la distensión, la solidaridad y el diálogo para resolver la crisis con Rusia", añadió.

Siguiendo muy de cerca la situación en Ucrania y en permanente contacto con los representantes de la UE y la OTAN, así como con líderes europeos. Es el momento de la diplomacia. Apostamos por la unidad, la distensión, la solidaridad y el diálogo para resolver la crisis con Rusia. pic.twitter.com/Spb40nMFoZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 22, 2022





Fue precisamente el pasado sábado, cuando Moncloa publicó una fotografía sobre la postura que había en el seno del Gobierno sobre la crisis entre Ucrania y Rusia, y difundió una serie de fotografías de Sánchez siguiendo por teléfono las novedades sobre el conflicto entre ambos países.





#AMPLIAMOS | Sánchez afirma que está siguiendo "muy de cerca" la situación en Ucrania y está en "permanente contacto" con los representantes de la UE, la OTAN y los países aliados de España https://t.co/vtyBNA5KYapic.twitter.com/s0BIJnwSkd — Europa Press (@europapress) January 22, 2022





Las redes sociales bromean con las fotografías de Pedro Sánchez

Las imágenes del presidente del Gobierno no pasaron desapercibidas y las redes sociales no pudieron evitar hacer una serie de bromas, que no desperdiciaron la oportunidad y no dejaron pasar las estas imágenes. Fue, precisamente, la poca naturalidad de Sánchez y la puesta en escena, lo que hizo que los usuarios hicieran bromas sobre la imagen.





Un usuario, Miguel Caine, se dio cuenta de un pequeño detalle: en una fotografía Pedro Sánchez sujeta el teléfono con la mano izquierda y escribe con la derecha, mientras que en otra instantánea hace todo lo contrario, sujeta el teléfono con la mano derecha y aparece escribiendo con la izquierda. "Escribo con la izquierda, y también con la derecha", publicó el tuitero.





Algunos usuarios han atribuido este gesto a una forma de sujetar el bolígrafo. Otros, no obstante, se han reído de su falta de naturalidad. Ha habido también quienes han comparado las fotografías distribuidas por Moncloa con famosas series de televisión, personajes históricos de la pequeña pantalla e incluso se han atrevido a hacer comparaciones con películas de acción y sus correspondientes protagonistas.

- Hola, soy Pedro Sánchez. Que al final vamos a la guerra.

- Perdone ¿Sabe usted con quién habla? Soy Liam Neeson.

- Disculpe señor, olvide lo que he dicho. Nos retiramos. Pase buen día. pic.twitter.com/wjOdjVaFus — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) January 23, 2022