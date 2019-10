El detalle del look de Iglesias en su entrevista en televisión que ha indignado a Twitter

Pablo Iglesias no ha salido nada bien parado en Twitter este lunes por la noche. La entrevista que le ha realizado Pedro Piqueras en Informativos Telecinco ha acaparado unas cuantas miradas de los usuarios. Y no precisamente por el contenido de esta, sino por el look del secretario general de Unidas Podemos: ha sustituido sus tradicionales camisas por la americana y, sobre todo, la corbata.

“Pablo Iglesias acude disfrazado al plató de televisión. Nadie sabe por qué ahora usa corbata y americana (ojo, Donald Trump). O quiere dar imagen de presidenciable o alguien le ha dicho que le queda bien”, comentaba un tuitero. “Lo grave es ver cómo el casoplón le está afectando. ¡¡¡Ahora sale con traje, chaqueta y CORBATA!!! Que se pare el mundo que yo me bajo...”, mencionaba otro.

Pablo Iglesias acude disfrazado al plató de televisión. Nadie sabe por qué ahora usa corbata y americana (ojo, Donald Trump����) . O quiere dar imagen de presidenciable o alguien le ha dicho que le queda bien. — El Censor del Siglo XXI (@Usuario017) October 21, 2019

“AHORA YA SÍ PARECES UN MARQUÉS, CÓMO SE NOTA LA PASTA QUE DA LA POLÍTICA”, se enfurecía un nuevo usuario. “Estás ridículo”, era otra opinión que podía leerse en la red social de los 140 caracteres. “Cuánto miedo tenéis a las próximas elecciones para que te hayas tenido que poner traje y corbata”, se lanzaba entre risas en un nuevo mensaje.

MIRA,SI YA ESTA EN LA CASTA,CHAQUETA Y CORBATA,AHORA YA SI PARECES UN MARQUES,������COMO SE NOTA LA PASTA QUE DA LA POLITICA. — TONY ARCOS (@TONYARCOS12) October 21, 2019

“Primero aprende a hacerte el nudo de la corbata correctamente”, aparecía como consejo en el TL relativo a Iglesias y las corbatas. Una usuaria se atrevió incluso a comparar su look en idéntico escenario en 2015 con el de esta ocasión. “Casado con barba e Iglesias con corbata”, resultaba el apunte sorprendente de un tuitero más.

Cómo cambian los tiempos en la izquierda progresista.

En 2015 @Pablo_Iglesias_ cuando era "de la gente" y vivía del alquiler.

En 2019, Pablo ya es de la casta, vive en un chalet y hasta se compra su primer traje y corbata ��#IglesiasTV5 @pedropiqueras #FelizLunes pic.twitter.com/l2SJxikahi — LARA ��‍�� ���� (@lara_cazurrina) October 21, 2019

Había quienes todavía iban más lejos en sus críticas. “¿Irene (Montero) no te da la vara para que aprendas a vestir?”, era la pregunta retórica que se dejaba caer en un nuevo mensaje. Otro de tantos y tantos para opinar sobre la elección de vestimenta de Iglesias que tan poco gustó a la comunidad tuitera.