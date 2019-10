El 'desafortunado' chiste de Santi Millán sobre la sentencia del 'procés' que le deja mal ante las redes

La histórica sentencia del ‘procés’ dada a conocer este lunes por el Tribunal Supremo continúa suscitando reacciones desde diferentes ámbitos de la sociedad.

En las últimas horas, el presentador barcelonés Santi Millán no ha pasado por alto esta jornada histórica, y a través de su cuenta oficial de Twitter, se ha mostrado muy crítico con los magistrados del Tribunal Supremo, afirmando que esta sentencia es un ajuste de cuentas: “13…12…11…10…9……No es una cuenta atrás, es un ajuste de cuentas #SentenciaProces”

La dura declaración del presentador de ‘Got Talent’ que se emite todas las semanas en Mediaset, no ha pasado desapercibida para los usuarios de la red social del pájaro azul, que afean a Millán su valoración sobre esta histórica sentencia del Alto Tribunal. Entre los comentarios se pueden leer Tweets como "Es usted mala persona" o "no es un actor, es un payaso sin gracia."

