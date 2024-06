Delegado del Gobierno canario defiende que el sistema "está funcionando" con los trámites administrativos de migrantes

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha defendido este viernes que el sistema "está funcionando" en lo que se refiere a los trámites administrativos de migrantes que llegan al archipiélago.

De este modo, Pestana se refería así a las conclusiones del informe 'Burorrepresión en la frontera sur: violencia administrativa en Canarias, Ceuta y Melilla', realizado de forma colectiva por No Name Kitchen, El Taller-Frontera Sur Gran Canaria, Solidary Wheels No Borders For Human Rights, en el que se aseguran que se habían detectado prácticas arbitrarias en Canarias, Ceuta y Melilla que "han dificultado o restringido" la libertad de movimiento de las personas solicitantes de protección internacional hacia la península.

El delegado, en declaraciones a los periodistas tras un acto de la Policía Nacional, ha señalado que la "mayoría de los inmigrantes que llegan a Canarias se derivan a centros de península", matizando que "prácticamente nadie se queda en Canarias".

En este sentido, ha subrayado que existe una estructura de acogimiento, de tal forma que los inmigrantes mientras "no tengan recursos, permanecen" en ellos aunque admitió que "tienen de todas maneras un tiempo limitado y hay muchísimos" que tramitan la protección internacional que tienen otros niveles de protección y de seguimiento de esa figura.

Aún así Pestana dijo que estarán "atentos" a esas quejas que realizan algunas organizaciones no gubernamentales, si bien defendió que el sistema "está funcionando, se están dedicando muchísimos recursos tanto a los activos como también de intentar incorporarlos a la sociedad española".