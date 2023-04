Del Rio (TSJA) apoya reivindicaciones aunque le "duele" la huelga de jueces

El presidente del Tribunal SUperior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha explicado que apoya el fondo de las reivindicaciones por las que jueces y fiscales han anunciado una huelga desde el próximo 16 de mayo, aunque ha apuntado que le "duele" por el perjuicio que ocasiona al ciudadano.

Del Río ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante la presentación de la memoria del alto tribunal y después de que las principales asociaciones de jueces y fiscales hayan anunciado su intención de convocar una huelga indefinida de las Carreras Judicial y Fiscal a partir del 16 de mayo.

El presidente del TSJA ha recordado que la ley de retribuciones se aprobó hace dos décadas sin que desde entonces se haya hecho "absolutamente nada" pese a que se han repetido las reuniones y la norma establecía una actualización cada cinco años.

Del Río ha reconocido que los jueces se han convertido en el "poder mendical, siempre tenemos que pedir todo" y en el marco de esas reivindicaciones ha incluido las medidas salariales, pero también de infraestructuras.

Como ejemplo de la base del anuncio de huelga ha puesto el plus especial de responsabilidad de los jueces de juzgados especiales como los de violencia de género, que no cobran un plus que sí reciben los funcionarios de esos mismos juzgados.

"Apoyo el fondo de la reivindicación. Como presidente me duele, me cuesta mucho trabajo un huelga como parte de un poder del Estado, lo tengo que reconocer", ha apuntado Del Río, que ha dicho que es un sentimiento compartido con otros jueces que no quieren perjudicar al ciudadano.

Además, ha pedido al poder político que sea "consciente" de que tiene que asumir unas responsabilidades y tomar las riendas para atender unas reivindicaciones "no solo económicas, también de cargo de trabajo, de gestión, de nuevos juzgados".

"Hay un fondo de razón. La forma de ejercitarlo es una forma que no es agradable, cualquier huelga perjudica y nunca debería ser deseable", ha añadido el presidente del TSJA, que ha considerado que el poder judicial debe tener una singularidad económica por su especial responsabilidad.

Del Río también ha reconocido su "máxima preocupación" ante la huelga de funcionarios convocada desde el próximo 2 de mayo y ha pronosticado que la incidencia será "importante".

Aunque no hay una estadística sobre las demoras que ocasionaría esa huelga, el presidente del TSJA se ha mostrado optimista en que se alcance una solución que evite el perjuicio que ocasionarían esos paros al ciudadano y a la justicia.