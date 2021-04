Del "periodismo crítico" hasta la vuelta a la Universidad: ¿a qué se dedicará Iglesias tras las elecciones?

Pablo Iglesias lo ha confirmado. El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha constatado la posibilidad que ya muchos estaban barajando. El líder de Podemos no se presentará para revalidar la Secretaría estatal del partido en el año 2023. Por el contrario, sí ha adelantado que volver á a la Universidad como profesor y al "periodismo crítico".

Esto nos ha llevado a pensar cuáles podrían ser los próximos pasos que podría tomar el todavía Secretario General de la formación morada, cuyo futuro podría estar marcado por sus resultados el próximo 4 de mayo.

Las encuestas dejan a la izquierda lejos de la mayoría

Lo cierto es que las encuestas no dejan en buen lugar a Pablo Iglesias, quien llegó a la comunidad madrileña con el fin de 'regenerar' la situación política. A tan solo unos días de que los madrileños se reúnan en las urnas, las miradas están puestas en los sondeos. Lo cierto es que, cada vez más, cobra más fuerza la mayoría absoluta en favor de las fuerzas de derechas, con una holgada victoria del Partido Popular, encabezado por Isabel Díaz Ayuso. No obstante, no podría conseguir esa mayoría sin los apoyos de VOX.

Por su parte, pierde fuelle la izquierda. Las encuestas sitúan a Podemos a la cola, que incluso podría tener la mitad de diputados que Más Madrid y queda en el limbo esa posible mayoría de los partidos de izquierda. Iglesias llegaría a la Asamblea de Madrid sin pena ni gloria, con una horquilla de escaños bastante similar a los que obtuvieron en el año 2019.

Iglesias ha tratado de sacar provecho a las polémicas generadas con VOX sobre los menores extranjeros no acompañados, y ha acusado a la formación verde de fomentar el odio y la violencia. Tampoco podemos olvidar la cadena de cartas con amenazas en su interior que han recibido el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y él mismo. Unas amenazas que también se extendieron a la ministra Reyes Maroto e Isabel Díaz Ayuso, que Iglesias ha tomado como eje central de su discurso. En otras palabras, el líder de Podemos se ha aprovechado de esta situación para convulsar la campaña electoral. Los resultados, sin embargo, no parecen favorecerle, por lo que, siguiendo el hilo de las encuestas, no parece que sus esfuerzos por desacreditar a los partidos de derecha consigan darle sus frutos.

Los inicios de Pablo Iglesias en los medios de comunicación: ¿podría volver?

Otra de las posibilidades que muchos han puesto sobre la mesa ha sido la posible vuelta de Iglesias a los medios de comunicación. Más concretamente a La Tuerka en Tele K, un programa de tertulia política. No podemos olvidar, sin embargo, que Iglesias ha criticado durante sus últimos meses en la vicepresidencia del Gobierno el papel de los medios de comunicación. Algo que podría ser considerado una paradoja, ya que él mismo ha labrado su carrera política precisamente gracias a su participación en televisión.





Dos años más tarde, en 2012, Iglesias comenzó a colaborar con el periódico Público y ese mismo año su rostro apareció como analista en un programa especial de LaSexta, La Sexta Columna, en el que se analizaba el primer año de Gobierno del expresidente Mariano Rajoy.

No mucho tiempo más tarde, en enero del año 2013, Pablo Iglesias comenzó a presentar Fort Apache, que se emitía en el canal público iraní Hispan TV, que se dirigía especialmente a los hispanohablantes. Tres meses más tarde, Iglesias fue invitado a un programa televisivo de temática política hablar sobre una convocatoria que él mismo había promulgado, la de Rodea el Congreso.

Fue desde aquella aparición cuando Iglesias comenzó a recibir nuevas solicitudes de otros medios, cuando solo era profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, hasta convertirse en un colaborador habitual en diversas tertulias políticas entre las que descatan La Sexta Noche; Las Mañanas de Cuatro y Te vas a Enterar, ambas de Cuatro; La Noche en 24 Horas e incluso El Cascabel de TRECE.

Vuelta a la Universidad

Otra alternativa que gana más fuerza, más aún después de sus últimas declaraciones. Iglesias ya ha dejado claro que pretende volver a la Universidad como profesor para poder hacer un "periodismo crítico".

Recordamos que Iglesias fue profesor e investigador de Ciencias Políticas en la Facultas de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid durante once años: desde 2003 hasta 2014, año en el que terminó por dar el salto a la política. Es, por lo tanto, la alternativa que más resuena como el posible futuro de Pablo Iglesias. No obstante, él mismo ha admitido que no sabe cuándo llegará ese momento, sino que lo hará cuando deje la "experiencia política".

