Debate.- Belarra reconoce que los "errores" de Sumar con Podemos, como vetar a Montero, los usó Feijóo para atacarles

Reprocha que la voz de Podemos no se escuchara en la investidura porque es la única que pone al PSOE "frente al espejo"

La secretaria general de de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que los "errores" de Sumar, como su estrategia de tratar de "silenciar" a su formación o el "veto" a la ministra Irene Montero en las listas electorales, han permitido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los utilizara para atacar a su espacio político durante la legislatura.

Por otro lado, ha manifestado que en el debate de investidura se echó en falta la voz de Podemos, que no intervino en la réplica a Feijóo pese a pedirlo, y le preocupa que su forma de hacer política no tenga visibilidad, dado que sirve para "poner ante el espejo" al PSOE. Y es que ha alertado del riesgo de que sus bases puedan percibir que el discurso de Sumar y el de los socialistas es el mismo.

En declaraciones a Canal Red, recogidas por Europa Press, Belarra ha criticado que en el debate de investidura "sobró bipartidismo" y faltó "feminismo, ecologismo" y propuestas reales para la ciudadanía, dado que está claro que el PP no tiene mayoría y hace falta poner de manifiesto "para qué quiere seguir gobernando" el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

La también ministra de Derechos Sociales en funciones ha admitido que la estrategia del PSOE de sacar a un "portavoz más duro" como el diputado Óscar Puente "funcionó", pero con ausencia de discurso para poner de relieve la alternativa a un PP que es "antidemocrático".

"Honestamente faltó la voz de Podemos para decirle al PSOE que puede hacer un discurso duro, pero decirle que la no renovación del Consejo General del Poder Judicial es responsabilidad suya por no cambiar la ley (para modificar el sistema de elección) porque no quiso usar la mayoría que teníamos (la anterior legislatura), ha apostillado.

Y es que ha calificado de necesario retratar al PSOE, que siempre tiende a hacerse pasar por un proyecto político netamente de izquierdas "que no es".

Cuestionada sobre la intervención de Feijóo durante la réplica de Sumar, donde hurgó en el desencuentro interno en la coalición y contrapuso que el proyecto liderado por Yolanda Díaz cosechó menos apoyos el 23J que Unidas Podemos en 2019, Belarra ha admitido que es verdad que el presidente del PP utilizó parte de su tiempo en atacar a su espacio político.

"Y creo que tiene que ver fundamentalmente con los errores que está cometiendo Sumar en este tiempo que se han ido viendo con mucha claridad. Yo creo que ese veto al feminismo, el veto a Irene (Montero) y la propia construcción del espacio ha hecho que las expectativas no se cumplan sobre lo que veníamos trabajando como ampliación del espacio político, que era el objetivo de Podemos cuando propusimos a Yolanda Díaz", ha añadido.

ESTRATEGIA DE TRATAR DE "SILENCIAR" A PODEMOS

En consecuencia, Belarra no ha ocultado su preocupación por la estrategia de Sumar, dado que existe una forma de hacer política que ha demostrado que funciona durante años, que solo "hace Podemos" y que "necesita estar representada en el Congreso" para decirle al PSOE que los avances de la anterior legislatura se consiguieron pese a sus "resistencias".

Al hilo, la secretaria general de Podemos ha reafirmado que es una "estrategia errónea" por parte de Sumar tratar de "silenciar" a una parte de la coalición, que busca ahondar en lo esencial que es gobernar con "valentía" y "ambición" mediante una serie de propuestas, como congelar los alquileres, renovar el CGPJ y subir el salario mínimo interprofesional a 1.500 euros, entre otras.