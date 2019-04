Daniel Lacalle (PP) reta a las ministras Calviño y Montero a un debate antes de las elecciones generales

Dice que quiere discutir cómo "todos los indicadores" muestran "la ralentización y el empeoramiento del empleo"

El gurú económico de Pablo Casado y candidato del PP por Madrid al Congreso, Daniel Lacalle, ha retado este miércoles a la ministra de Economía, Nadia Calviño, y a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a un debate ante las elecciones generales del 28 de abril, en un momento en el que, según ha dicho, los indicadores apuntan a una "ralentización" de la economía y el "empeoramiento" del empleo.

"Encantado de debatir con ellas sobre fiscalidad y sobre los retos de la economía española", ha declarado Lacalle, quien ha subrayado que está dispuesto a realizar ese debate cuando las ministras "lo deseen", aunque ya pronostica que no lo van a "aceptar".

En declaraciones a Europa Press, Lacalle ha señalado que, en el caso de la ministra Calviño, quiere discutir con ella "todos los indicadores de su Ministerio de Economía que muestran la ralentización y el empeoramiento del empleo".

CAMBIO DE DISCURSO HACIA LA "AUTOCOMPLACENCIA"

Así, el economista y candidato del PP ha afirmado que en ese debate quiere "sacar el análisis que hacían todos sus economistas de cabecera de los riesgos para la economía en junio", antes de que el PSOE llegase al Palacio de la Moncloa.

Según ha agregado, los "mismos economistas que ahora están diciendo que todo va estupendo" ante las elecciones de abril, en junio del año pasado hablaban de que nos acercábamos al precipicio". A su entender, son ellos "los que han cambiado de discurso" para caer ahora "en la autocomplaciencia del año 2008 que no se cree nadie".

En este punto, se ha preguntado cómo puede hablar el Gobierno socialista de "buenos datos de paro" cuando hay una "caída de la contratación fija" y "120.000 parados más". "Volvemos al año 2008 y esos mensajes autocomplacientes", ha abundado, para recordar que ante aquellas elecciones el PSOE prometía pleno empleo y luego destruyeron más de tres millones de puestos de trabajo.

QUIERE REBATIR TAMBIÉN LAS TESIS DE MONTERO

Lacalle ha confesado que, hasta que "le ha tocado defender las políticas de Sánchez", podía discrepar "en tres cosas" puntuales con Calviño, que defendía unas tesis similares a las suyas "hasta junio", cuando el jefe del Ejecutivo la hizo ministra.

"Si la ministra estuviese hoy en la Comisión Europea y presentase el presupuesto, con enormes subidas de gasto y de impuestos, sería la primera en decir que eso es una locura, como persona lógica y seria", ha enfatizado.

De la misma manera, Lacalle ha hecho extensivo su oferta de debate a Montero, a la que ha recriminado que diga que la bajada de impuestos que plantea el PP es "insostenible" y que se perderían "muchísimos ingresos fiscales" al mismo tiempo que "se pone la medalla de los ingresos fiscales récord conseguidos en el 2018 con la bajada de impuestos del PP".

CRITICA EL "POSTUREO" DE ALGUNOS PARTIDOS

Lacalle ha criticado el "postureo" de los partidos ante la campaña electoral, al tiempo que se ha quejado de los "insultos" que está recibiendo en redes sociales, entre ellos de "economistas de Ciudadanos" sobre rebajas fiscales "que ellos apoyarían si son liberales".

Además, ha asegurado que esta semana se ha visto "involucrado en la diseminación de fake news" y ha lamentado que el líder de Cs, Albert Rivera haya "repetido" esas "fake news" sobre sus declaraciones relativas a las pensiones a pesar de que habían sido "desmentidas".

"No me lo hubiera esperado jamás de ellos y no lo entiendo", ha exclamado, para afirmar que le parece "ridículo esta especie de patio de colegio" en el que están entrando los partidos ante la campaña electoral de las generales.