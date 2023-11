La "dama del jazz" Stacey Kent llega al Maestranza con su último trabajo, 'Songs from other places'

La voz de Stacey Kent, una de las "damas del jazz", llega al Teatro de la Maestranza este próximo lunes 13 de noviembre. Los temas de esta prestigiosa cantante, nacida en New Jersey y premiada con discos de oro y platino, acumula más de 325 millones de reproducciones en Spotify. Durante el concierto, el trío formado junto al pianista Art Hirahara y el saxofonista y clarinetista Jim Tomlinson presentará las canciones de su último trabajo discográfico 'Songs from other places'.

Considerada una de las grandes exponentes del jazz vocal y con multitud de álbumes premiados con discos de oro y platino, la cantante americana Stacey Kent acompañada del pianista Art Hirahara y el saxofonista y clarinetista JimTomlinson se subirá a las tablas del Teatro de la Maestranza el próximo lunes 13 de noviembre a las 20,00 horas para ofrecer uno de esos conciertos con el que "promete enamorar al espectador desde los primeros compases", ha reseñado el Teatro en una nota de prensa.

Kent, que ha estado nominada a los premios Grammy, presentará en vivo los temas de su album 'Songs from other places', su último trabajo discográfico concebido junto al pianista y compositor de jazz estadounidense Art Hirahara, un "partner" extremadamente sutil para envolver sus íntimas y reconfortantes canciones, y el saxofonista tenor, clarinetista, productor, arreglista y compositor de origen británico, Jim Tomlinson.

'Songs from other places' es un disco integrado por una colección de canciones, alguna escrita para Kent por el Premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, que colabora con Kent desde hace años, o por autores como Paul Simon, Jobim y Steve Nicks. Este disco ha recibido el premio como Best Vocal Performance en los Music Awards en Atlanta.

Durante su carrera que la llevado de gira por más de 50 países, ha cosechado un "asombroso éxito" de ventas, crítica y legiones en todo el planeta, además de ir acumulando varios Discos de Oro, Discos de Platino y más de dos millones de copias vendidas y 325 millones de reproducciones en Spotify.

Una voz "elegante, cálida y aterciopelada", con el estilo de las grandes damas del jazz, que cuenta con la admiración de grandes figuras como el presentador Michael Parkinson o del actor Clint Eastwood que la invitó a cantar en su 70 cumpleaños. "Un concierto único y ahora a disposición de los sevillanos en particular y los amantes de la buena música en general", ha apostillado el Maestranza.