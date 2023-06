CUT-Ensino denuncia que el proceso de estabilización docente en Galicia es "un absoluto caos"

Una veintena de personas del sindicato CUT-Ensino se ha concentrado este sábado en la Praza do Toural, en Santiago de Compostela, para denunciar que el proceso de estabilización del profesorado en Galicia es "un absoluto caos".

Entre cánticos como 'la única solución, la consolidación' o 'no a los recortes en educación', la coordinadora de la sección de Ensino de la CUT, Andrea Estévez, ha explicado que la finalidad de la ley de estabilización "no se está cumpliendo", ya que hay profesorado que "lleva 20-25 años trabajando que no ha sido estabilizado".

Sobre esto, ha afirmado que tras la publicación de las listas definitivas "muchas veces se determinó quién consigue la plaza por el expediente académico de hace 20 años" o por otro tipo de circunstancias "que nada tienen que ver con la contratación en abuso de temporalidad" que, ha asegurado, "está sufriendo el profesorado".

CONSELLERÍA Y OTROS SINDICATOS

Asimismo, ha criticado que la Consellería de Educación considere que "está todo bien hecho", al igual que los sindicatos que forman parte de la mesa sectorial que "tampoco pusieron oposición a cómo está hecho el proceso".

Por el contrario, ha destacado Andrea Estévez, la CUT sí ha demandado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) este proceso porque "en Galicia se sacaron más o menos un 30% de las plazas de estabilización para el profesorado".

"Si todas esas plazas fueron ofertadas no habría este problema, porque entraría toda la gente que está en fraude de ley, hubiera trabajado siete, diez o 20 años", ha subrayado.

Además, la coordinadora de Ensino de la CUT ha avanzado que las protestas "irán a más", puesto que "es imposible" que las personas que "están en fraude de ley" se queden "fuera de su puesto de trabajo y en riesgo de despido el próximo año".

"Espero que la sociedad se dé cuenta de que tiene un potencial enorme de profesorado que lleva 20 años dando clase; que si es válido durante 20 años tiene que ser ahora reconocido", ha concluido.