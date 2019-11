El curioso dato electoral en el pueblo del 'casoplón' de Pablo Iglesias aplaudido por Vox

Pablo Iglesias e Irene Montero son vecinos de Galapagar desde hace algo más de un año. Pero no unos cualquiera. Por si sus importantes cargos en Unidas Podemos fuesen poco, la zona en la que viven, La Navata, es una de las más selectas del lugar. Como su casa, de 268 metros cuadrados y una parcela de 2.352, con jardín y piscina privada.

Con un valor de 600.000 euros, la vivienda fue adquirida en mayo de 2018. Años después de que Iglesias realizase declaraciones como estas: “¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo?”; “A mí me parece más peligroso el rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa fuera. Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalés, que no saben lo que es coger el transporte público”; “Yo preferiría seguir viviendo en mi casa, en Vallecas, pero tampoco plantearía ningún problema a nadie. Pero si puedo elegir, prefiero seguir viviendo en mi barrio”.

Haber dejado caer estas frases para después adquirir la ya mencionada vivienda de Galapagar podría haberle pasado factura a Iglesias. Y, por ende, a Podemos. Así lo creen desde la comunidad local de Vox, que se ha encargado de difundir los resultados de las cuatro últimas elecciones generales en Galapagar. Con el objetivo de demostrar que a los votantes no les ha gustado mucho que Iglesias y Montero se mudasen, de aquella manera, al pueblo.

Mirad qué cosa más bonita me pasan desde @vox_galapagar .



Evolución del voto en el Pueblo de los Marqueses de VillaTinaja. pic.twitter.com/h3Alde3J1u — Israel Cabrera (@Absolutexe) November 11, 2019

En los comicios de 2015 y 2016, Podemos consiguió ser la tercera fuerza más votada en Galapagar. Sin embargo, la formación morada cayó hasta el quinto puesto en las elecciones de abril de este año. Y hasta el cuarto el pasado 10N. ¿Qué pasó en estos dos últimos casos? Vox se apropió del tercer puesto que en su día le perteneció a Podemos.

De ahí que el partido liderado por Santiago Abascal tilde este ascenso y la caída de Podemos de voto de castigo de los habitantes de Galapagar. ¿El hipotético motivo? La muestra de ostentación de Iglesias y Montero con su ‘casoplón’.