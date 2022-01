La CUP reclama mantener el escaño de Juvillà ante la "injerencia" de la JEC

La CUP considera una "injerencia" la decisión de la JEC de retirar el escaño a su diputado Pau Juvillà y ha reclamado "obediencia al Parlament", ya que la cámara aprobó un dictamen para que Juvillà mantuviera su escaño mientras no hubiera sentencia firme del TS.

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado este jueves al Parlament que deje sin escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà, quien fue condenado a seis meses de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por no retirar unos lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida en 2019.

La CUP, por su parte, indica en un comunicado que es el Parlament "quien es competente en esta cuestión, y no la JEC", y recalca que esta última "no es un organismo judicial, sino un ente administrativo con funciones muy concretas centradas en el proceso electoral y no en inhabilitaciones de diputados".

Los anticapitalistas recuerdan que el pasado 17 de diciembre el pleno del Parlament aprobó una resolución en forma de dictamen que obtuvo el apoyo de 116 diputados, de los grupos del PSC, ERC, JxCat, CUP y En Comú Podem.

En este dictamen se indica que Pau Juvillà "mantiene su acta de diputado mientras no haya una sentencia firme" que confirme la inhabilitación.

En consecuencia, la CUP considera que debe haber "obediencia" al Parlament "contra la injerencia de la JEC y del Estado" y que la cámara debe acogerse "al dictamen del 17 de diciembre y defender la soberanía del Parlament".