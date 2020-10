La Cuca Gamarra más personal: "Aunque trabajo en Madrid, vivo en Logroño"

Cuca Gamarra no olvida, ni mucho menos, sus orígenes. De hecho, los defiende a capa y espada en cuanto tiene ocasión. En COPE hemos sido testigos de ello. “Las medianas ciudades, que son grandes ciudades, tienen esa dimensión humana que te permite no perder la perspectiva de las cosas. Aunque yo trabajo en Madrid, vivo en Logroño. Esa es mi ciudad y esa es mi vida. No pierdo esa perspectiva: he conseguido la combinación de la gran ciudad, que es donde ocurren algunas cosas que marcan la vida de todos, pero siempre con esa perspectiva de mujer de Logroño”, confiesa la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

De ahí que no sorprenda que la vida de Gamarra más allá de la política sea “muy normal”, con “las pequeñas grandes cosas” por bandera: “Estar con mi familia y amigos; como buena riojana, poder disfrutar de una buena gastronomía y de un buen vino de Rioja; disfrutar de la naturaleza; hacer deporte”.

Sebastián Mariscal / EFE

Además, la política del PP se considera “muy positiva y optimista”: de hecho, cree que hay que “ponerle siempre sentido del humor a la vida”. Y, en su caso, también mucho deporte. “Soy muy deportista. Me gusta mucho correr, dedicar tiempo a ti mismo y poder coger oxígeno y desconectar. El deporte te permite eso. Sea corriendo, sea jugando al golf, sea esquiando o con otra práctica deportiva”, nos cuenta.

La morriña ha hecho acto de presencia de nuevo al recordar que las festividades de su Logroño natal (San Mateo en septiembre y San Bernabé en junio) no han podido celebrarse este año: no hay que olvidar que Gamarra las presidió en múltiples ocasiones como alcaldesa de la ciudad.

“Me han faltado. Son unas fiestas muy de estar en la calle. Con lo cual, no se entienden sin poderlo compartir con tus vecinos”, se resigna. ¿Qué habría supuesto para ella inaugurar San Mateo, por ejemplo, desde el balcón de un consistorio rodeado por la más absoluta nada? “Si no puedes tener una plaza de un ayuntamiento lleno, evidentemente no hay pregón que te permita decir 'Vamos a disfrutar del orgullo de ser logroñeses'. No me hubiera resultado nada fácil”, se sincera Gamarra.

Puedes ver la entrevista íntegra con Cuca Gamarra a continuación.