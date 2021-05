Cuatro mossos, a un paso de juicio por lesiones en disturbios postsentencia

La Audiencia de Barcelona ha reabierto la causa a cuatro mossos d'esquadra acusados de golpear a dos independentistas detenidos en los disturbios tras la sentencia del procés y les deja a un paso de juicio, al apreciar indicios "claros y suficientes" de delitos de lesiones y contra la integridad moral.

Así lo ha acordado la sección quinta de la Audiencia en un auto, al que ha tenido acceso Efe, en que estima el recurso de los dos jóvenes, David P.S. y Alvaro A.V., que en el mismo procedimiento afrontan una petición de la Fiscalía de 9 años y medio de cárcel por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y daños, y de entre tres y seis meses de prisión por parte de la Generalitat, por atentado a la autoridad, resistencia y daños.

Los dos jóvenes fueron detenidos por agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra la madrugada del 17 al 18 de octubre de 2019, acusados de arrojar objetos contra los vehículos policiales durante los altercados en el centro de Barcelona a raíz de la condena del Tribunal Supremo a la cúpula del procés.

En la causa, los dos jóvenes denunciaron que, cuando se dirigían a la estación de autobús para regresar a su pueblo, en Parets del Vallès (Barcelona), los cuatro antidisturbios que les detuvieron les golpearon con la porra y los puños por todo el cuerpo y que a uno de ellos le pegaron en la cara con una botella rota, al tiempo que les amenazaban con que les acusarían de terrorismo.

La titular del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona, que llevó el caso en que estaban imputados los cuatro antidisturbios y los dos jóvenes independentistas, acordó, al concluir el proceso, dejar a un paso de juicio a los dos activistas y excluir del procedimiento a los agentes.

De esta forma, tanto la Generalitat como la Fiscalía ya han presentado los escritos de acusación contra los dos independentistas, para los que piden penas de prisión.

Sin embargo, los dos jóvenes, asesorados jurídicamente por el colectivo Alerta Solidaria, recurrieron ante la Audiencia de Barcelona la decisión de la juez instructora de archivar la causa para los cuatro mossos, ante lo que la sala les ha dado la razón, argumentando que los agentes han incurrido en "algunas contradicciones", que no son "anodinas", y que ambos presentaban un "nada desdeñable elenco de lesiones".

Para la sala, los indicios respecto de los cuatro agentes "son claros y suficientes", por lo que considera que los dos denunciantes deben tener la oportunidad de poder solicitar la apertura de juicio oral y presentar un escrito de conclusiones en su contra.

Según la sala, las "diferentes versiones" dadas por los agentes, plasmadas en varios informes o atestados, junto con los partes médicos de los detenidos, en que se corrobora que sufrieron "lesiones importantes" en su arresto, son "indicios suficientes" para continuar con la imputación de los antidisturbios, por lo que se debe revocar el archivo de su causa.

La Audiencia resalta que la instructora atribuyó el "nada desdeñable elenco de lesiones" sufridas por los dos jóvenes "a una posible resistencia violenta" por parte de ambos y le recrimina que no haya ponderado ni analizado la versión de los chicos ni que valore como indicio si las "múltiples lesiones" pudieron ser "desproporcionadas".

Será en el juicio, según la Audiencia, donde se debería dirimir si las lesiones que sufrieron los jóvenes fueron "proporcionadas a la detención", si los agentes actuaron o no en cumplimiento de un deber y si hay acreditación, más allá del atestado policial, respecto de que los dos arrestados arrojaron objetos contra los vehículos policiales.

La Audiencia reconoce que no se puede descartar que la actuación de los agentes fuese "correcta y proporcionada" o que, no siéndolo totalmente, no alcance la gravedad necesaria para calificarla como delito de lesiones y contra la integridad moral.

"Pero ninguna de estas circunstancias -advierte la Audiencia- aparece con la suficiente claridad como para conducir a acordar el sobreseimiento de la causa, ya que ante la existencia de indicios de un hecho penalmente típico debe continuarse el procedimiento".

En un comunicado, Alerta Solidaria ha calificado de "aberrantes" las peticiones de condena solicitadas por la Fiscalía y la Generalitat y ha recriminado a la administración catalana que, aunque no haya ningún agente herido, haya presentado cargos contra los dos jóvenes independentistas. EFE.