"¿Cuántos latigazos?": Incredulidad por la agresiva política contra el castellano de la Generalitat

La persecución contra el castellano en Cataluña no parece tener fin. Estudiar en castellano es un derecho amparado por la ley pero burlado por una Generalitat que, además, impone desde 2010 sanciones a los comercios que no utilizan el catalán en letreros, menús u ofertas de negocios. La Ley de Política Lingüística también obliga a empresas a que sus empleados deban dirigirse en catalán según la información que se transmite o servicio realizado.

Pero el acoso llega incluso a las redes. El pasado 17 de abril, un activista independentista colgó en Twitter un mensaje denunciando que en una tienda de comida preparada de Barcelona no fue atendido en catalán. "Cabrea mucho ir a una tienda donde siempre te han atendido en catalán y encontrarte que han cambiado la dependienta de golpe y esta, además de poner cara de sorpresa cuando le hablas en catalán, no te atiende en nuestra lengua. Esto es lo que me ha pasado en la tienda "Nostrum" del C. Padua de BCN", dijo en las redes sociales.

Cabreja molt anar a una botiga on sempre t’han atès en català i trobar-te que han canviat la dependenta de cop i aquesta ,a més de fer cara de sorpresa quan li parles en català, no t’atèn en la nostra llengua. Això és el que m’ha passat a la botiga “Nostrum” del C. Pàdua de BCN. pic.twitter.com/qof4IaDD0Q — Joaquim Torrent (@JoaquimTorrent) 16 de abril de 2019

La Dirección General de Política Lingüística del gobierno catalán no dudó en responder al usuario. "Hemos visto el problema que ha expuesto. La Dirección General de Política Lingüística se pondrá en contacto con Nostrum para tratar del problema", dice este organismo invitándole además a presentar una queja formal.

Hem vist el problema que heu exposat. La Direcció General de Política Lingüística es posarà en contacte amb @Nostrum_123 per tractar del problema. Si voleu, podeu formalitzar la queixa mitjançant aquest formulari: https://t.co/KLo5AAV586 — Llengua catalana (@llenguacatalana) 17 de abril de 2019

Otros usuarios no han dudado en reaccionar a esta persecución. "Muy gestapo todo", "¿Cuántos latigazos le vais a dar a la chica? ¿Será público? ¿o la ladidareis a padradas? ¿lo retransmitiréis en directo vía twitter?" o "Quizá no baste con echarla, deberían cortar su lengua como escarmiento" han sido algunas de las respuestas en tono irónico de muchos usuarios incrédulos ante esta situación.