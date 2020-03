¿Cuánto cuesta hacerse la prueba del coronavirus?

Los datos se actualizan constantemente y a diario por parte de las autoridades sanitarias. Estamos ante una pandemia global en la que tenemos que actuar todos de manera responsable para que esa “curva” llegue a su tope y vaya disminuyendo. Por ello, la premisa fundamental que debemos seguir todos es permanecer en casa.

Son días duros, pero gracias al sacrificio de todos y todas, los superaremos. Cada día que pasa estamos más cerca de pararlo, más cerca de volver a disfrutar de nuestras familias y amigos.



¡Lo conseguiremos! Juntos.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/vtnt3FxaZj — La Moncloa (@desdelamoncloa) March 17, 2020

Sanidad ha anunciado esta semana que realizará de forma inmediata los test “rápidos” del COVID-19 a aquellas personas que presenten síntomas de la enfermedad. No obstante, hay centros especializados y laboratorios específicos que ofrecían en sus webs antes de decretarse el estado de alarma test del coronavirus. Cuando los casos no ascendían todavía a las 2.000 personas, habían especialistas que aseguraban que no daban a basto ante la cantidad de pacientes que reclamaban estos tests. Te hablo de expertos que trabajan en laboratorios de carácter privado y que se encargan, entre otras cosas, de recoger las muestras y realizar las pruebas pertinentes.

En cuanto al desglose de precios, existía un abanico bastante delimitado en estos laboratorios. Estos tests alcanzaban un coste que abarcaban entre los 150 y los 300 euros y los resultados tardaban en llegar entre uno y tres días. El procedimiento que siguen todas estas pruebas se encaminan en una misma dirección. Se trata de una toma de muestras de la nasofaringe. Desde la Asociación Española del Laboratorio Clínico respecto a la venta online de estos tests aseguraban que los laboratorios privados podían hacerlo pero “apelando a la responsabilidad de cada laboratorio ya que las normas están claras. Sólo se hace el test a las personas que tienen una sintomatología”

Tests online y gratuito que ofrecen autonomías como la Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía y Madrid

Para hacer frente a esta situación y evitar el colapso de los teléfonos proporcionados por las diferentes comunidades autónomas, la Generalitat Valenciana ha facilitado un servicio que permite hacerte el test digamos “vía online” para saber si una persona está contagiada (o no) por coronavirus. Es en este enlace: http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_es.html

Lo mismo ofrece la Xunta de Galicia: https://coronavirus.sergas.gal/autotest/index.html?lang=es-ES

Estos autotests proporcionan además información adicional para quienes ya están contagiados y tienen dudas y responde a las preguntas más frecuentes o dudas generales sobre el coronavirus.

? Si tienes dudas sobre la posibilidad de tener #coronavirus descárgate la app de Salud Responde y realiza un test inmediato desde casa. #Covid_19

➡ https://t.co/ynsMCxTOMV pic.twitter.com/2HvIQI0Rgj — Consejería de Salud y Familias (@saludand) March 14, 2020

Una de las últimas comunidades en sumarse a esta iniciativa ha sido la Comunidad de Madrid. Desde ayer, Todos aquellos madrileños que presenten síntomas podrán entrar a partir de hoy a la web www.coronamadrid.com. Como sucede con las otras autonomías, esta web permitirá examinar los síntomas del paciente.