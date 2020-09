¿Cuánto ahorraría España si redujese 'a la italiana' el número de sus parlamentarios?

Si hay una queja recurrente entre la población española desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas, esa es la relativa a los sueldos de nuestros políticos. Muchos consideran que los representantes de la ciudadanía en el Congreso y el Senado deberían solidarizarse con las circunstancias económicas tan duras que vivimos. ¿Cómo? Apretándose el cinturón.

Sin embargo, no hay ninguna medida en el horizonte que invite a pensar que la clase política española vaya a cobrar menos. A pesar de que en países semejantes como Italia sí va a haber recortes parlamentarios.

Italia quiere recortar su número de diputados y senadores

El país transalpino ha llevado a referéndum y con éxito una propuesta para reducir su número de diputados y senadores en un 36%: pasarán de ser 945 a 600 (su Congreso ya no tendrá 630 escaños, sino 400; su Senado se quedará con 200 tras tener 315).

Italia dejará de ser el país de la Unión Europea con mayor número de diputados por habitantes. Es más: se colocará a la cola de esta estadística (un diputado por cada 151.000 habitantes) y ahorrará entre 57 y 82 millones de euros en gasto público.

Las cifras españolas en esta materia

España tiene, a día de hoy, 615 parlamentarios: 350 en el Congreso y 265 en el Senado. Si recortase el número de escaños de igual manera que en Italia (algo más de un tercio), pasaría a contar sólo con 394: 224 diputados y 170 senadores.

En estos momentos, nuestro país cuenta con un diputado por cada 133.000 habitantes. El coste del Parlamento es de unos 141 millones de euros al año (86 el Congreso y 54 el Senado), frente a los casi 1.000 que acarrea en Italia.

También hay bastante diferencia en cuanto a los sueldos. Los 10.000 euros al mes que gana un diputado italiano (sin dietas) se convierten en apenas 2.981,86 euros mensuales en el caso español. Aunque los salarios no se van a tocar en Italia, se reducirán por el mero hecho de pasar a contar con menos parlamentarios.

MATTEO CORNER / EFE

¿Cuánto ahorraría España si aplicase la medida italiana?

El Parlamento español perdería 221 escaños al ver reducida su capacidad en un 36%. Esto supondría un ahorro de 658.991 euros, resultantes de multiplicar esos 221 diputados que pasarían a ser inexistentes por el sueldo mensual de uno de ellos.

La cifra está muy lejos de la italiana (casi 3 millones y medio de euros). Lo cual constituye uno de los motivos por los que no parece que los recortes vayan a llegar al hemiciclo: no sería proporcional, no tenemos un Parlamento sobredimensionado y las formaciones pequeñas quedarían en peor posición.

Es cierto que el ahorro, una mayor eficiencia y la ejemplaridad en tiempos de coronavirus quedarían en valor al ejecutar el recorte de escaños. Sin embargo, la situación italiana, como se puede comprobar, no tiene mucho que ver con la española.