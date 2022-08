El CSIC confirma un ciberataque de origen ruso: llevan tres semanas sin poder conectarse a internet

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) recibió los días 16 y 17 de julio un ciberataque de tipo ransomware y, a falta del informe final de la investigación, los expertos señalan que su origen procede de Rusia.

Según ha podido saber COPE, el personal del CSIC se encontró el lunes 18 de julio con un correo en el que se anunciaba un ataque infomático con Ransomware que se produjo durante ese fin de semana (el día 16) y fue detectado el día 17. Los atacantes encriptaron información del mayor centro de investigación de España aunque hay copias de seguridad.

El ataque no solo ha bloqueado los sistemas que utilizan los investigadores sino también lo que tiene que ver con la adminsitración del CSIC ( por ejemplo, la aplicación con la que se gestionan vacaciones y permisos), bloqueando su actividad a todos los niveles. Sin embargo, los encargados de solucionar el problema, en un correo a los empleados, aseguraban 5 días despues del incidente que no era grave y no había afectado a información sensible.

En estas comunicaciones se insiste en que el CSIC sigue las intrucciones del Centro Criptológico Nacional y el Centro de operaciones de Ciberseguridad. Las acciones han sido las de aislar las redes e instalar un software específico de seguridad en todos los ordenadores y servidores de los centros del CSIC.

El pasado día 26 un nuevo correo, la dirección ya reconoce que no puede dar plazos concretos para la resolver el problema y que al contrario del ataque, que tuvo un efecto limitado, la solución es más compleja.

El CSIC es una institución de reconocido prestigio internacional que maneja un presupuesto que supera los 1.100 millones de euros en 2022. Los investigadores se quejan de que no es de recibo que lleve 19 días paralizado y ellos mismo tengan que utilizar sus datos para poder seguir trabajando.