Crónica de un desgobierno: Cataluña sigue en funciones a 16 días de consumar la vuelta a las urnas

Desde el pasado 14 de febrero, cuando tuvieron lugar las elecciones catalanas, las relaciones entre ERC y JxCat no han dejado de deteriorarse hasta tocar prácticamente fondo. El acuerdo no parece ya no parece una posibilidad que pueda vislumbrarse y ERC se lanzó el pasado sábado a presidir un Govern en solitario.

"Asumimos la responsabilidad de iniciar una legislatura con un Govern en solitario. Debemos arrancar sin demora y aceptamos la propuesta de JxCat de apoyar un Govern de ERC en minoría", aseguró el candidato republicano al Parlamento catalán, Pere Aragonès. No obstante, se trata de una posibilidad que acerca a a Cataluña a una nueva repetición electoral en junio.

Ni ERC ni JxCat quieren que el asunto termine desembocando en unas nuevas elecciones, pero sus posiciones están tan enrocadas que si nada cambio en las próximas dos semanas, el 26 de mayo se agotará el plazo límite para investir a un nuevo 'president' y los catalanes estarán llamados, de nuevo, a las urnas. Una premisa de la que ambas formaciones ya se están culpando mutuamente.

La ruptura de ERC y JxCat

Cuando las negociaciones parecían avanzar tras varias reuniones entre las formaciones políticos, el pasado sábado Aragonès anunció que no iba a seguir negociando con JxCat y que su única posibilidad viable era gobernar en solitario.

Desde ERC aseguraron que el partido estaba "decepcionado y estafado" por la formación de Carles Puigdemont y alegaron que estaban frente a un bloqueo continuo. Unas declaraciones que dejan fuera del tablero de juego la posibilidad de llegar a un acuerdo para conformar un Gobierno de coalición y que, por el contrario, sería un Gobierno en solitario con el apoyo externo de JxCat, la CUP y los comunes.

Una de las consecuencias directas del retraso en la constitución de un nuevo Govern pasa por la amenaza de dejar a Cataluña sin nuevos presupuestos para este año. Si bien es cierto que en abril de 2020 consiguieron aprobarlos, tras más de tres años con los mismos, nacieron en la práctica desfasados.

Las consecuencias de llegar al 26 de mayo sin 'president'

La ruptura definitiva de ERC y JxCat aboca a Cataluña, en el caso de no facilitarse un gobierno en solitario, a unas nuevas elecciones.

Este lunes, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha recordado a la presidenta del Parlament catalán, Laura Borràs, que está obligada a convocar un pleno de investidura si alguno de los miembros expresa su voluntad de presentarse con el respaldo de una mayoría para presidir el Govern.

Cataluña lleva ya más de 200 días con un Gobierno en funciones y han pasado casi tres meses desde las elecciones autonómicas. Por ello, y ante el estancamiento de las negociaciones entre ambos, todos los indicios apuntan a que podrían repetirse unas nuevas elecciones si se agota el plazo establecido para elegir a un nuevo 'president'.

EFE/Enric Fontcuberta POOL

Los puntos de conflicto entre ERC y JxCat

Las desavenencias entre ambas formaciones radican en su forma de comprender el independentismo catalán y las exigencias que uno y otro han puesto sobre la mesa. Uno de los principales puntos de conflicto es el papel de Carles Puigdemont: ERC no reconoce al expresident más allá de que es un "represaliado" mientras que JxCat le contempla como un referente.

La hoja de ruta de un nuevo proceso independentista también adquiere un papel fundamental: ERC considera que es necesario emprenderla por la vía del diálogo con el Estado y JxCat exige un referéndum unilateral.

El departamento de Acciones Exteriores y Relaciones Internacionales, el papel de la CUP, el reparto del Govern... todas ellas, en mayor o menor medida, y sus diferencias a la hora de abordar el asunto, han servido a ambas formaciones a romper el fino hilo que parecía mantener viva la posibilidad de un acuerdo en Cataluña para conformar un Gobierno de coalición.