Cristal de Olivino: El tesoro oculto que muestra el volcán de La Palma

El volcán de La Palma supera los 50 días en estado de erupción y lleva siendo un auténtico caos para las personas que han perdido sus hogares dentro de la isla. La situación de delicadeza continúa y no se ven atisbos de que Cumbre Vieja deje de escupir lava en el corto plazo. La flama del volcán continúa su paso hacia el mar, agrandando el tamaño de la isla de La Palma y dejando por el camino un reguero de sedimentos, un material magmático que esconde un nuevo tesoro.

Hablamos del cristal de olivino, un material semiprecioso que tiene un color verdoso y que se trata de una piedra muy presente en el mundo de la joyería. Es habitual encontrarlo en las rocas ígneas. Habitualmente se suele localizar en las Islas Canarias, en localidades de mayor actividad volcánica, puesto que su origen proviene de ahí.

A veces los volcanes pequeños producen gigantes, como este cristal de olivino de las lavas más recientes / Sometimes small volcanos produce giants, like this olivine crystal from the most recent lava #cristalografia#crystallographypic.twitter.com/ZH1GIUAg1Y