El coste moral y económico del estado de alarma: 98 días de cesiones por parte del Gobierno

Parece que comienza a verse "la luz" al final del túnel. España dice adiós a un estado de alarma que ha permanecido vigente en nuestro país durante 98 días, para ser más exactos. El estado de alarma ha dejado tras de sí a una economía que se ha estancado, con un gasto público dedicado a paliar la situación y que hará previsiblemente que el déficit repunte. Con todos los indicadores que se han publicado hasta el momento, parece verse una crisis económica grave... aunque todavía desconocemos el impacto total de la pandemia.

El escenario económico antes del coronavirus saltó por los aires. Todo cambió. Los principales sectores de nuestro país se han visto gravemente dañados, y ahora deberán "volver a arrancar" con la mayor celeridad posible para hacer frente a las pérdidas. Con el fin del estado de alarma, también arrancará una nueva situación que acabaría la restricción de movimientos entre autonomías. Eso sí, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha pedido prudencia. La amenaza de un nuevo rebrote ensombrece la alegría que sienten millones de españoles ante la aparente vuelta a nuestras vidas.

Pero para llegar hasta aquí el Gobierno liderado por Sánchez ha tenido que hacer cesiones para conseguir los apoyos necesarios para las sucesivas prórrogas del estado de alarma. Tensos debates se han venido produciendo en el Congreso, en el que todos los partidos de la Cámara ponían en cuestión la gestión del Ejecutivo respecto al coronavirus. A continuación, procederemos a recordar algunas de estas licencias que ha llevado a cabo Sánchez para continuar con el estado de alarma, con sus respectivas prórrogas con carácter quincenal.

CATALUÑA: MESA DE DIÁLOGO

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguraba que la mesa de diálogo con Cataluña era "la única manera de encontrar una salida" en el marco constitucional y ha confirmado que se convocará en julio. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, le ha preguntado "a qué precio". Álvarez de Toledo dejaba entrever así las intenciones del Ejecutivo... obtener los apoyos que necesitaba.

Estas declaraciones se producían durante una sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

Álvarez de Toledo acusaba al Gobierno de haber suscrito "un pacto ultra a costa de la convivencia y a cambio del poder". Y ha repasado algunas de las declaraciones de sus socios, como la de Oriol Junqueras (ERC) asegurando que sí volvería a hacerlo y que se han "ganado el derecho a repetirlo".

"Estos son sus socios. Gracias a ellos son ustedes Gobierno y pretenden seguir siéndolo. ¿A qué precio, señora Calvo?, interpelaba. Por tanto, el Gobierno contaba (y cuenta) con el apoyo de los independentistas pero con disidencias sobre la mesa. Aún con todo, Sánchez ha cedido en este plano y así lo dejó entrever Calvo en el Hemiciclo.

DEROGACIÓN REFORMA LABORAL- EH BILDU

No hace mucho tiempo de esta noticia y causó un auténtico revuelto interno en el seno del Gobierno. La derogación de la reforma laboral y el apoyo a una de las prórrogas del estado de alarma por parte de EH Bildu. Una situación que provocó un tenso desencuentro entre Calviño e Iglesias. Dada la polémica surgida, el Ejecutivo trató de calmar las aguas asegurando que la derogación ya no será "íntegra" ni tendrá un carácter "inmediato" y que no tiene por qué acometerse con el fin las medidas especiales por el coronavirus. Mientras, Iglesias permanecía férreo a lo firmado. Y Calviño, en declaraciones a El Mundo rechazaba la derogación de la reforma laboral por "absurdo y contraproducente". Un tira y afloja con el que el Ejecutivo obtuvo el 'Sí' de EH Bildu para que el estado de alarma continuase vigente.

El coordinador general de EH Bildu, Otegi también tenía su posición clara: "lo que se pacta, se cumple".

PROLONGACIÓN DE LOS ERTE

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, aseguraba a comienzos de mayo que desde el Ejecutivo se valoraban "todas las opciones" para evitar que los ERTE por fuerza mayor decaigan si no se prorrogaba por aquel entonces el estado de alarma al no conseguir los apoyos necesarios. La decisión de prolongarlos llegaría poco después.

El 11 de mayo tanto el Gobierno, como los sindicatos y la patronal firmaban un acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social para ampliar los ERTE con la posibilidad de prorrogar este plazo más allá del 30 de junio si persistiesen restricciones de actividad por razones sanitarias. Así lo recalcaba el presidente del Ejecutivo en una de las videoconferencias habituales con los presidentes autonómicos para hacer frente al coronavirus en todo el país.