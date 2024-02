Costa afirma que la compra de Metrovacesa "no es delito, pero sí mala gestión" del anterior Govern

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido, sobre la operación de Metrovacesa, que "si no se ha apreciado delito, mejor", pero responde entonces a una "mala gestión" del anterior Govern.

"No es delito, pero es mala gestión, su mala gestión", ha dicho Costa en respuesta, durante el pleno del Parlament, a la pregunta formulada por el diputado socialista Carles Bona, sobre el archivo, por parte de Fiscalía, de las diligencias sobre la compra de estos pisos durante la etapa del Ejecutivo de Francina Armengol.

Al respecto, Costa ha recordado que se remitió el expediente a Fiscalía "para revisar posibles indicios de delitos", porque "como Govern serio y responsable", cumplieron con su "obligación ante las sospechas que surgieron".

En esta línea, el vicepresidente ha reprochado al Grupo Parlamentario Socialista que fueron ellos quienes "a pocos días de las elecciones comprometieron la salud financiera de las Islas", y que la compra de 88 viviendas se hizo con un sobreprecio del 40 por ciento.

"Sorprende que hable de hacer campaña electoral cuando con el importe de esta operación se podrían haber adquirido 200 viviendas sociales, pero a tres días de las elecciones el PSOE considera adecuado comprar 88 porque estaba totalmente en funciones", ha remarcado Costa.

Por tanto, ha concluido, "muchas veces, como en esta ocasión, la mala gestión no es delito, pero sigue siendo mala gestión", y ha prometido que el Govern "acabará con todas las operaciones ruinosas" previas.

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, también ha respondido a las preguntas formuladas por el socialista Ares Fernández al respecto de esta cuestión, considerando que "si Fiscalía decide no investigar y si no hay delito, mejor", lo que "evidencia que solo responde a un oportunismo político para maquillar la pésima gestión en materia de vivienda" del anterior Govern.

El diputado socialista, por su parte, ha formulado su pregunta lamentando que Vidal "siga ocultando información a este Parlament", y en respuesta la consellera ha ensalzado su "insistencia" sobre esta cuestión.

"En pocos casos ha habido más claridad y transparencia que con el tema de la resolución del expediente de Metrovacesa", ha sentenciado Vidal, criticando la "memoria selectiva" de los socialistas. "El escándalo de Metrovacesa estaba aquí antes de que llegáramos", ha concluido.

PRECIO DEL ALQUILER

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha preguntado también este martes a la consellera durante el pleno, en este caso por las medidas previstas para hacer frente a la subida del precio del alquiler en las Islas.

"Construir nuevos pisos no hace bajar los precios; no hay falta de oferta y no faltan casas, es el mercado lo que no funciona", ha manifestado Rosa, quien ha insistido en que "la vivienda es el primer problema, aunque sus socios --en referencia a Vox-- se esfuercen por crear otros".

En su turno de respuesta, la consellera ha recordado el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado durante los primeros meses de legislatura, en el que se incluyen medidas dirigidas a bajar los precios del alquiler.

"Haremos de todo. Después de ocho años de tan buenas ideas pero que no se aplican, sí que es verdad que hacen falta soluciones inmediatas", ha expresado Vidal, recordando, asimismo, el programa de alquiler seguro en el que están trabajando que, "sin duda, generará nuevas viviendas, que es el problema más grande que tiene Baleares".

Así, ha asegurado ser "consciente" de la "difícil situación" de la Comunidad en materia de Vivienda, y ha recordado los "ocho años de inacción" del anterior Govern con su consecuente "aumento de precios", según ha dicho la consellera.