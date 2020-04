El correctivo de Rosa Díez a Fernando Simón por la falta de apoyo a los sanitarios

Los datos aportados por el Gobierno de España sobre los diferentes parámetros fundamentales para entender la situación actual de la crisis del coronavirus en nuestro país siguen generando algunas incógnitas cada vez que se produce una comparecencia en el Palacio de la Moncloa. El pasado martes se producía un pequeño descenso en la cifra de fallecidos en 24 horas, siendo 301 personas las que perdieron la vida el día anterior. Pero la atención de las preguntas de los medios de comunicación en estos últimos día se han centrado también en el futuro inmediato de esta crisis, que pasa por la aplicación de test masivos, sobre todo a aquellos sectores que corren más riesgo: uno de ellos el sanitario.

Fernando Simón matiza sus palabras sobre el personal sanitario

En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad , Fernando Simón, reconoció en comparecencia de prensa que no existe una cifra clara sobre el impacto del virus en el sector sanitario, rectificando la sensación que dio pocas horas antes cuando parecía tener bajo control esta situación: "No tenemos todos los detalles de esta información. Sabemos que en algunos centros asistenciales, no en todos, se están haciendo además pruebas al personal sanitario. No les puedo dar mucha más información al respecto, pero hasta ahora no tenemos información que pueda responder a esta pregunta".

En una de sus comparecencias de este fin de semana, Simón reconocía que en cuanto se detectaba un caso de coronavirus en un entorno sanitario concreto se procedía a la realización de los test a todos los compañeros de la persona que había dado positivo, siendo esta la justificación para explicar el alto número de trabajadores de hospitales que han dado positivo.

Rosa Díez pide medida contundentes a Fernando Simón

Tras estas palabras, las redes sociales de muchos sanitarios de nuestro país publicaron sus mensajes para pedir a Fernando Simón una rectificación ya que tenían conocimiento de que esta práctica no se estaba realizando a modo de test masivos. Sobre esta rectificación de Fernando Simón se ha pronunciado en Twitter la fundadora de UPyD, Rosa Díez , que ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez y al propio Fernando Simón más claridad a la hora de informar sobre las medidas que se están tomando respecto al sector sanitario: "Simón, preguntado por la creciente cifra de personal sanitario infectado, dice que “probablemente” los nuevos casos son “antiguos” y “ leves”. La “ciencia” se pudre cuando se somete al dictado partidista y sectario: “probablemente”. Asco".

Sanidad confirmó el pasado martes que los datos acumulados de trabajadores sanitarios infectados por coronavirus en nuestro país asciende a 38.369 personas, lo que supone que, en las últimas 24 horas, se han sumado 375 nuevos casos diagnosticados al cómputo global de trabajadores de la sanidad que han dado positivo en el test de coronavirus. Las cifras siguen siendo preocupante en este sector tan importante para combatir los efectos del virus en nuestro país. Ya son varias las agrupaciones y asociaciones de sanitarios que han pedido al Gobierno de España medidas concretas y contundentes para conocer de primera mano el número de personas afectadas en hospitales y en centro médicos de todo el país.