El correctivo de José Manuel Soto a Javier Bardem por sus palabras sobre los conquistadores españoles

José Manuel Soto ha vuelto a proporcionar un sonado correctivo a un personaje público a través de las redes sociales. El agraciado con el contundente zasca tuitero ha sido el actor español, Javier Bardem. El actor, que se encuentra en Berlín presentando en el festival de la capital alemana su última película ("The Roads Not Taken"), ha realizado una serie de polémicas declaraciones en varios periódicos españoles.

“Es fascinante ver a la extrema derecha reproducir los modos intransigentes de los conquistadores", comentaba en una de las entrevistas el actor. A lo que José Manuel Soto respondía: “Qué gran actor y qué gran farsante...”.

Qué gran actor y qué gran farsante...

Javier Bardem: "Es fascinante ver a la extrema derecha reproducir los modos intransigentes de los conquistadores", qué gran actor y qué gran farsante... https://t.co/9tKOMhJ0Ng — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) February 27, 2020

LAS DECLARACIONES COMPLETAS

Javier Bardem va a interpretar una serie, producida por Spielberg, sobre el conquistador español Hernán Cortes. El actor español ha desvelado con su característica forma que la serie "retratará también los abusos del imperio, que masacraba a los otros pueblos, y por eso Cortés pudo encender aquella chispa. A la vez, el español impuso la nacionalidad y la religión, algo que pasa hoy bastante en Europa". "Algunos beben en esas mismas aguas, y como nuevos Cortés en el Congreso se parapetan con lo de en el nombre de la raza, y declaran a otros enemigos solo por ser diferentes. Qué ganas de imponer. La extrema derecha reproduce el mismo comportamiento de los conquistadores", ha llegado a comentar en una entrevista en "El País".

En otra entrevista, en este caso en el diario "El Mundo", Javier Bardem mantenía su fijación contra la "extrema derecha": "Es fascinante observar cómo la extrema derecha, de Brasil a toda Europa, reproduce el mismo comportamiento de los conquistadores. Ese empeño en imponer la religión, la raza... esa obsesión por imponer las creencias propias a cualquier precio... En fin, de esos polvos estos lodos".

Bardem se encuentra estos días en Berlín para presentar en el festival de la capital alemana su última película. Se trata de "The Roads Not Taken", un film dirigido por Sally Potter que narra un caótico día en Nueva York en la vida de un padre, Leo (Javier Bardem), y su hija, Molly (Elle Fanning), que ha de lidiar con el inestable estado mental de él.