Corea.- Seúl insta a Pyongyang a aceptar la propuesta para dialogar sobre la reunificación de Corea

El Gobierno de Corea del Sur ha instado este viernes a su vecino del Norte a aceptar la propuesta de diálogo sobre una futura reunificación, asegurando que Seúl no busca un cambio del 'statu quo' por la fuerza, sino gradual y pacíficamente.

El ministro de Unificación, Kim Yung Ho, ha hecho suya la propuesta del presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, quien en la víspera invitó al líder norcoreano, Kim Jong Un, a tratar cualquier cuestión en aras de la reunificación.

"Pido a Corea del Norte que lo acepte", ha instado Kim, quien ha asegurado que Seúl está abierto a discutir cualquier tema, incluido la desnuclearización de Pyongyang, cuestiones humanitarias e intercambios de prisioneros.

"Para ello, las comunicaciones y las líneas directas militares que Corea del Norte suspendió unilateralmente deben reanudarse", ha señalado Kim en rueda de prensa, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

En es sentido, Kim ha asegurado que Seúl no aspira a lograr la reunificación de la península a través de la fuerza. "Esa no es la política que el Gobierno sigue. Buscamos una unificación gradual y pacífica, no por absorción", ha señalado.

La propuesta de unificación esta formada por tres etapas, comenzando por lograr la reconciliación y la cooperación, como paso previo a la formación de una mancomunidad coreana que culmine en un país unificado. Sin embargo, el propio ministro Kim ha reconocido que el primer paso es "muy difícil" actualmente.

Al otro lado de la frontera, un posible diálogo no parece estar entre los planes de Kim, como sí llegó a plantearse entre 2018 y 2019 gracias a la mediación del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien siempre ha presumido de tener una buena relación con el líder norcoreano.