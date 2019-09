El contundente repaso a Sánchez y Celaá por usar la Moncloa de forma partidista pidiendo el voto para el PSOE

La ministra de Educación en funciones y Portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, se mostró molesta por que, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de los viernes, fue preguntada por el posible uso partidista de esta plataforma del Ejecutivo para defender los intereses del PSOE. Por ello, planteó dos opciones a los periodistas: o que no la pregunten por las fuerzas políticas o no responderles cuando lo hagan: "podemos elegir cualquiera de las dos".

La pregunta surgió al hilo de una respuesta que dio Celaá sobre la candidatura de Íñigo Errejón a las generales del próximo 10 de noviembre. La Portavoz del Ejecutivo dijo que la irrupción de esta fuerza política no desvía el objetivo del PSOE que es "salir a ganar".

Celaá, molesta tras ser preguntada por el posible uso electoralista de la rueda del #CMin para defender intereses del PSOE: "Puedo no contestar, lo que considerarían una grosería, o ustedes no preguntar sobre partidos políticos, pero vamos a acordarlo" https://t.co/0xRx1Lf6Jb pic.twitter.com/UXdDT2w2QC — Europa Press (@europapress) September 27, 2019

Tras esta respuesta, ha sido cuestionada por la posible utilización de la rueda de prensa del Consejo de Ministros como altavoz de los intereses del PSOE.

La portavoz se ha defendido argumentando que supone una "obviedad" afirmar que el PSOE, partido que sustenta el Gobierno, sale a ganar el 10 de noviembre. Y ha explicado que, si ha entrado a hacer dicha valoración, ha sido para contestar una pregunta anterior que versaba sobre la irrupción del nuevo partido de Errejón.

Si no hubiera respondido, ha dicho Celaá, los medios de comunicación podrían interpretarlo como una "grosería o falta de información". Por ello, ha planteado dos opciones. O bien que los periodistas no le pregunten por ninguna fuerza política o bien no responder cuando lo hagan.

"Podemos elegir cualquiera de las dos, pero vamos a acordarla, de otra manera no me parece que vaya a suscitar una gran afluencia de público decir que el PSOE sale a ganar, lo considero una obviedad dado que la sustancia de este Gobierno es el PSOE", ha recriminado Celaá a los informadores.

En cuanto a la decisión de Íñigo Errejón de presentarse a estos comicios generales, la Portavoz ha afirmado que éste competirá "con todo derecho. Pero ha precisado que este elemento no distrae al PSOE al considerar que la entrada en escena de Más País a escala nacional es la consecuencia de la reconfiguración del espacio político a la izquierda del PSOE que antes ocupaba sólo Podemos.

"Nosotros vamos con claridad a obtener el mayor respaldo", ha afirmado Celaá, quien ha reivindicado que el PSOE tiene y aspira a seguir ofreciendo a los ciudadanos "un proyecto que solucione los problemas de las mayorías sociales, atendiendo sobre todo a los más vulnerables" desde una perspectiva progresista, pero moderada a la vez buscando dar "estabilidad al país".

Han sido muchas las voces que han salido a criticar está utilización. Una de las más reconocidas ha sido la del vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos:

Es intolerable que Sánchez utilice el palacio de la Moncloa como parte de su maquinaria electoral ��https://t.co/M637mN5Cw0 — Pablo Montesinos (@montesinospablo) September 27, 2019

Las redes sociales ardían al momento con multitud de comentarios:

Celaá ha dicho que «el PSOE sale a ganar las próximas elecciones». Una periodista le ha preguntado si le parece correcto decir eso como Portavoz del Gobierno. Celaá ha contestado que ante eso solo caben dos opciones: «o no responder o no preguntar». Meter la pata y meterla más. pic.twitter.com/oPxB2zU1OJ — EduardoBravoOficial (@EBravoOficial) September 27, 2019

Sin ningún tipo de vergüenza y en la sala de Prensa del Gobierno, la Portavoz Isabel Celaá dice: "El Partido Socialista Obrero Español sale a ganar las elecciones, salimos a eso.Somos la socialdemocracia del país".El uso de las instituciones por parte del PSOE no conoce límites. pic.twitter.com/prYB22n4Hk — Sergio Ramos Acosta (@Sergio_Ramos_A) September 27, 2019

Rueda de prensa en Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros.



Isabel Celáa: "El PSOE sale a ganar las elecciones (...), somos la socialdemocracia del país"



Mítines partidistas, pagados con el dinero de todos. Usan las instituciones como su finca. — Diego de la Cruz (@diegodelacruz) September 27, 2019