Consuelo Ordóñez, sobre la decisión del TEDH en el 'caso Alsasua': "Es un triunfo total, absoluto"

Carpetazo definitivo de Estrasburgo ante los recursos interpuestos por los condenados del 'caso Alsasua'. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto no admitir a trámite las denuncias con las que los condenados por agredir a dos guardias civiles y a sus parejas durante la noche del 15 de octubre de 2016 en un bar de la localidad navarra alegaban “falta de imparcialidad en el juicio, ausencia de un juicio justo y desproporción de las penas”.

“Estamos muy pero que muy contentos porque es una gran noticia. Hemos estado aguantando lo indecible”. Con gran satisfacción se ha manifestado en COPE la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez, quien ha recordado “esas campañas siniestras” por parte de la izquierda abertzale, pero también desde “políticos del PNV y de Podemos” con el objetivo de consolidar una serie de “calumnias y falsedades que adornaran este grave hecho como una pelea de bar”.

Desde COVITE han vuelto a defender un papel muy activo en este proceso. En su denuncia contra los agresores incluían cinco delitos: terrorismo, atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. La justicia condenó a los jóvenes ‘abertzales’ a cuatro de esos cinco delitos.

“Habíamos ganado una batalla judicial que fue muy dura por las presiones que se movieron de manera paralela a todo el proceso. Conseguimos la condena de estos violentos, de estos matones ‘pata negra’ para la izquierda abertzale. Que no les hayan admitido los recursos confirma que fue un juicio totalmente imparcial y con unas condenas proporcionales a los delitos que habían cometido. Este es el triunfo total, absoluto”, ha defendido.

Ordóñez se ha referido a la negativa del TEDH después de que la agresión de estos jóvenes ‘abertzales’ saltara incluso de los juzgados a la ficción televisiva gracias a una serie emitida en las cadenas nacionalistas ETB y TV3. “Hemos tenido en contra a todo: instituciones, televisiones nacionalistas como ETB o TV3”, ha declarado. “No es fácil asimilar que la cadena pública de mi tierra apoya a estos matones, a los violentos, a los machistas. A los que agreden a mujeres por el simple hecho de ser novias de guardias civiles. Son chiringuitos del poder político”, se ha atrevido a denunciar enérgicamente.

Asimismo, la presidenta de COVITE ha querido subrayar que “la izquierda abertzale es muy poderosa, no solo políticamente, sino económicamente a todos los niveles”, y ha lamentado que ETB siempre se muestre “a favor de los matones, de la izquierda abertzale, de los que han gestionado el terror en nuestra tierra”. “No fue ninguna sorpresa. Siempre ha sido así”, ha recalcado.





Sin planes para “prevenir la radicalización violenta”

Otro de los asuntos que ha tratado Consuelo Ordóñez durante su conversación con COPE ha sido el de la ausencia de planes orientado a prevenir la radicalización violenta en España. “El odio es muy contagioso y cada vez este país está más radicalizado. La prueba es que estamos sufriendo esa crispación, esa intolerancia, ese fanatismo, ese odio, esos insultos de una manera cada vez más generalizada. Estamos jugando con fuego”, ha lamentado.

“Desde COVITE siempre hemos dicho que, aunque ETA no mate, el culto al terrorista en nuestra tierra, en el País Vasco y en Navarra, no ha desaparecido. Llevamos alertando de esto desde 2011”, y ha denunciado que ante este abandono político no existen planes para “prevenir la radicalización violenta en nuestro país a pesar de que estamos continuamente alertando de este gravísimo problema en las nuevas generaciones. ¿Quién nos asegura que estas nuevas generaciones no volverán a recurrir a la violencia?”, se ha preguntado.