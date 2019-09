El consuelo de los economistas sobre España: "Lo mejor es que Pedro Sánchez no está en plenitud de funciones"

Los malos datos del paro correspondientes al mes de agosto que se han conocido este martes representan un nuevo síntoma de que la economía se está desacelerando. Aunque el octavo mes del año es tradicionalmente malo para el empleo, lo cierto es que se trata del peor agosto desde el año 2010, mientras que la Seguridad Social no perdía tantos cotizantes desde 2008. El economista Miguel Ángel Bernal ha afirmado en COPE.es que se trata de un dato preocupante, que pone de manifiesto que España vive un proceso de desaceleración: “La contratación indefinida se ha desplomado, el empleo que genera el sector privado ha pasado de un tres al dos por ciento, es decir, se ha contraído en un tercio. Pero lo peor y lo ultrapreocupante es que el sector industrial, que es el que genera puestos de trabajo de mayor calidad, representa la mayor caída."

El profesor de la Fundación de Estudios Financieros ha indicado que estos datos van en consonancia con el frenazo económico que está padeciendo la economía mundial y europea: “La guerra comercial entre EEUU y China, el Brexit o la patochada de los políticos europeos en torno a la industria automovilística no ayuda. Sobre esto último, claro que tenemos que tomar medidas para paliar los efectos del calentamiento global, pero no se pueden permitir declaraciones como las realizadas por la Ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, que afirmó que el diésel había muerto, cuando un montón de puestos de trabajo en España siguen dependiendo de él, para la fabricación de coches baratos. Son declaraciones peligrosas que pueden destrozar miles de empleos.

En cualquier caso, Bernal apuesta por mantener la calma: “Estamos en desaceleración, pero no podemos hablar aún de crisis. Para ello, primero hay que ver primero cómo cierra el año. Los datos de empleo del último trimestre del año y sobre todo, y al que los economistas tememos más, el primer trimestre de 2020, serán claves para analizar la evolución. Si tenemos una fuerte caída en 2019, el 2020 será horrible.”

Audio

La intensidad de una hipotética crisis, apunta el economista, sería previsiblemente menor a la acontecida en 2007: “Los bancos están más saneados que entonces, con menor deuda de las familias y las empresas. El sistema financiero está mejor que en 2010, 2011 o 2012. Además, tengo la impresión de que la UE es más consciente de que las políticas de recortes y poco gasto no sirven para nada. Y otra ventaja es que el año que viene hay elecciones en EEUU, y Trump tendrá antes o después que sentarse a negociar con China, porque no se puede permitir el lujo de ir a unas elecciones con América en recesión.”

“Lo mejor es que Pedro Sánchez no está en plenitud de funciones”

Por su parte el economista hispano- argentino y catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Rodríguez Braun, ve similitud en estos datos del desempleo con el inicio de la recesión: “Combina las malas sensaciones del interior y del exterior. El contexto internacional no ayuda. Alemania, Italia o Francia no levantan cabeza, y no hay que olvidar que representan el mayor número de turistas que vienen a nuestro país.”

En política interior, Rodríguez Braun alerta que las 370 medidas presentadas este martes por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, “suponen un considerable incremento del gasto público y una subida de impuestos. Encima si pactan con Podemos, que cuando ven libertad gritan y cuando ven los mercados lloran, lo mejor que nos puede pasar es que el gobierno no esté en plenitud de funciones.”