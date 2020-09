La consejera Alba Vergués califica de "circo" la reunión con Sanidad y reclama a Madrid que sea "responsable"

La consejera de Salud de Cataluña, Alba Vergés, ha justificado el rechazo a la propuesta del Gobierno para atajar los rebrotes de COVID-19 porque las medidas que plantea son más laxas que las que ya aplica la Generalitat y eso podría generar "confusión", así como falsa sensación de seguridad en la ciudadanía.

La consellera ha comparecido en rueda de prensa en el Parlament, que este miércoles se ha reunido en sesión plenaria, una vez finalizada la reunión del Consejo Interterritorial de Salud entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

En ese encuentro, las comunidades de Madrid, Galicia, Andalucía, Cataluña y Ceuta han votado en contra de la propuesta del Gobierno, mientras que Murcia se ha abstenido.

Vergés considera que las medidas que propone el Ejecutivo central, que contemplan umbrales de incidencia "altísimos" -500 casos por cada 100.000 habitantes-, podrían "colisionar" con las que aplica la Generalitat desde hace meses en zonas que no llegan a esas cifras, y eso mermaría la seguridad jurídica porque "alguien podría pensar que aún no las tiene que aplicar".

Además, la consellera ha advertido de que situar el umbral tan alto puede provocar la sensación entre la ciudadanía de que hasta que no se llegue a el "la cosa va bien".

"La percepción de que la cosa va bien es lo que puede hacer que vaya a peor", ha subrayado.

Con todo, Vergés ha tachado la reunión de esta tarde de "circo" y ha reclamado a la Comunidad de Madrid que sea "responsable" y adopte medidas contundentes para frenar la expansión de la pandemia, tanto dentro como fuera de la región.

Por ese motivo, la consellera ha reclamado que se restrinja la movilidad en la comunidad madrileña y ha pedido a los ciudadanos de Cataluña que limiten sus viajes a la capital tanto como sea posible.